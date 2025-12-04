В МИДе назвали байками обвинения во взломе устройства дочери Скрипаля
Представитель МИД России Мария Захарова назвала байками из английского склепа сообщения из Великобритании о взломе Россией электронного устройства Юлии Скрипаль, дочери бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.
В своем телеграм-канале Захарова опубликовала скриншот публикации посольства Великобритании, где говорится о введении санкций против 11 граждан, имеющих отношение к Главному управлению Генерального штаба Вооруженных сил России и причастных, как утверждает британская сторона, к взлому телефона Юлии Скрипаль. Рестрикции были объявлены после обнародования итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес в июле 2018 года.
Из доклада следовало, что Стерджес стала случайной жертвой покушения в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Она скончалась после контакта с жидкостью из флакона духов Nina Ricci, содержащей «Новичок».
«Почему взлом «электронного устройства Юлии Скрипаль» приравнен к «подрыву целостности государства»? Надоели эти безвкусные байки из английского склепа», — прокомментировала Захарова заявление британских дипломатов. Она также задала вопрос, почему сама Скрипаль не расскажет о том, что происходит.
«Как живет все эти годы? Что с ее отцом?» — написала представитель МИД России.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России по обвинению в госизмене за шпионаж в пользу Великобритании. Летом 2010-го четверых россиян, в том числе Скрипаля, обменяли на десять человек, которые обвинялись Вашингтоном в шпионаже в пользу Москвы.
В марте 2018 года Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском городе Солсбери. В Лондоне заявили, что к этому «с большой долей вероятности» причастна Россия.
Летом того же года произошел второй случай отравления «Новичком»: тогда скончалась Дон Стерджес.
4 декабря 2025 года руководитель расследования причин смерти женщины лорд Энтони Хьюз представил доклад, из которого следовало, что британка стала случайной жертвой покушения в Солсбери на Скрипаля и его дочь Юлию.
Россия отвергает все обвинения Лондона.
