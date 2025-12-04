Число миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось почти на 300 человек
В 2025 году в мире стало на 287 долларовых миллиардеров больше — это один из самых значительных годовых приростов за всю историю наблюдений и второй по масштабу после рекордного 2021 года, следует из отчета, опубликованного швейцарским банком UBS.
Из них 196 предпринимателей, которые пополнили ряды миллиардеров, заработали эти деньги сами, а не получили их по наследству. Совокупный размер их состояний составил $386,5 млрд.
Среди тех, кто пополнил список, 91 человек получил состояние по наследству. Общий объем переданного капитала достиг рекордных $298 млрд. По расчетам UBS, в ближайшие полтора десятилетия миллиардеры передадут наследникам не менее $5,9 трлн.
США остаются крупнейшей концентрацией сверхсостоятельных людей: их суммарное состояние выросло на 18%, до $6,9 трлн, а число миллиардеров увеличилось до 924 — почти трети мирового списка. За год к нему присоединились 109 новых участников, при этом 18 человек выбыли.
Азиатско-Тихоокеанский регион занял вторую позицию, увеличив суммарное состояние миллиардеров на 11,1%, до $4,2 трлн. На третьем месте — Европа, Ближний Восток и Африка с общим состоянием $4,1 трлн, рост составил 10,4%.
Наибольший подъем пришелся на производственные отрасли: их совокупное состояние увеличилось на 27,1%, до $1,7 трлн, — значительная часть этого прироста связана с капиталом американского предпринимателя и основателя Tesla Илона Маска. В IT-секторе активы достигли $3 трлн (+23,8%), в финансовой сфере — $2,3 трлн (+17%), тогда как потребительский сектор и ретейл продемонстрировали более сдержанный рост — $3,1 трлн (+5,3%).
Россия в 2024 году впервые сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров и поднялась на четвертую позицию в глобальном рейтинге состоятельных людей, свидетельствуют данные отчета Billionaire Census 2025 компании Altrata.
Число российских миллиардеров увеличилось на 8,5%, достигнув 128 человек. Их совокупное состояние оценивается в $457 млрд. В Великобритании — также 128 миллиардеров, при этом их общее богатство выросло на 4,9% и составило $323 млрд.
Главные позиции в мировом списке занимают США с 1135 миллиардерами, Китай с 321 и Германия с 184. В Индии и Бразилии, напротив, наблюдается сокращение числа богатейших людей — на 3,1 и 3,6% соответственно.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили