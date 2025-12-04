 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Число миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось почти на 300 человек

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В 2025 году в мире стало на 287 долларовых миллиардеров больше — это один из самых значительных годовых приростов за всю историю наблюдений и второй по масштабу после рекордного 2021 года, следует из отчета, опубликованного швейцарским банком UBS.

Из них 196 предпринимателей, которые пополнили ряды миллиардеров, заработали эти деньги сами, а не получили их по наследству. Совокупный размер их состояний составил $386,5 млрд. 

Среди тех, кто пополнил список, 91 человек получил состояние по наследству. Общий объем переданного капитала достиг рекордных $298 млрд. По расчетам UBS, в ближайшие полтора десятилетия миллиардеры передадут наследникам не менее $5,9 трлн.

США остаются крупнейшей концентрацией сверхсостоятельных людей: их суммарное состояние выросло на 18%, до $6,9 трлн, а число миллиардеров увеличилось до 924 — почти трети мирового списка. За год к нему присоединились 109 новых участников, при этом 18 человек выбыли.

Азиатско-Тихоокеанский регион занял вторую позицию, увеличив суммарное состояние миллиардеров на 11,1%, до $4,2 трлн. На третьем месте — Европа, Ближний Восток и Африка с общим состоянием $4,1 трлн, рост составил 10,4%.

Наибольший подъем пришелся на производственные отрасли: их совокупное состояние увеличилось на 27,1%, до $1,7 трлн, — значительная часть этого прироста связана с капиталом американского предпринимателя и основателя Tesla Илона Маска. В IT-секторе активы достигли $3 трлн (+23,8%), в финансовой сфере — $2,3 трлн (+17%), тогда как потребительский сектор и ретейл продемонстрировали более сдержанный рост — $3,1 трлн (+5,3%).

Bloomberg узнал, что российские миллиардеры стали еще богаче
Экономика
Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Россия в 2024 году впервые сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров и поднялась на четвертую позицию в глобальном рейтинге состоятельных людей, свидетельствуют данные отчета Billionaire Census 2025 компании Altrata.

Число российских миллиардеров увеличилось на 8,5%, достигнув 128 человек. Их совокупное состояние оценивается в $457 млрд. В Великобритании — также 128 миллиардеров, при этом их общее богатство выросло на 4,9% и составило $323 млрд.

Главные позиции в мировом списке занимают США с 1135 миллиардерами, Китай с 321 и Германия с 184. В Индии и Бразилии, напротив, наблюдается сокращение числа богатейших людей — на 3,1 и 3,6% соответственно.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
долларовые миллиардеры швейцарские банки UBS исследования
