 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Bloomberg узнал, что российские миллиардеры стали еще богаче

Bloomberg сообщил о росте капиталов богатейших бизнесменов России на $18,1 млрд
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

С начала года состояние богатейших бизнесменов России выросло на $18,1 млрд, сообщает Bloomberg. В своей оценке агентство опирается на собственный «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI) — он основывается в том числе на стоимости акций компаний.

В частности, состояние бизнесмена, основателя холдинга USM Алишера Усманова выросло на $5,32 млрд, достигнув $18,5 млрд. Основатель Уральской горно-металлургической компании (ОАО «УГМК») Искандер Махмудов стал богаче на $4,43 млрд, на данный момент его капитал — его капитал $ 7,56млрд.

Кроме того, основатель Telegram Павел Дуров «прибавил» с начала года $2,44 млрд, а владелица Wildberries Татьяна Ким — $654 млн.

BBI появился в марте 2012 года, он представляет собой рейтинг 500 самых богатых людей мира, составленный на основе их состояния. Индекс обновляется ежедневно после завершения торгов в Нью-Йорке.

По данным на 1 декабря первая пятерка в списке — американцы, среди них — соучредитель Google и Х, американец российского происхождения Сергей Брин. Его состояние оценивается в $256 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
миллиардер Россия россияне капитал рост Bloomberg Billionaires Index Алишер Усманов
Материалы по теме
Bloomberg узнал, когда Европу привлекают к переговорам по мирному плану
Политика
Минфин Белоруссии предложил ввести налог 40% для богатых
Общество
Аналитики выяснили, как долго британцам надо копить, чтобы разбогатеть
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:56 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:56
«Без вас как без рук»: четыре манипуляции, на которые нельзя поддаваться Образование, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 14:33
В МИДе назвали безответственной идею упреждающих ударов против России Политика, 14:31
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Лучшая футболистка мира сломала ногу на тренировке Спорт, 14:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:24
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 14:14
Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16 Политика, 14:12
Чем известна певица Лариса Долина и что случилось с ее квартирой 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро Политика, 14:09
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 14:04