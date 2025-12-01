Bloomberg узнал, что российские миллиардеры стали еще богаче

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

С начала года состояние богатейших бизнесменов России выросло на $18,1 млрд, сообщает Bloomberg. В своей оценке агентство опирается на собственный «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI) — он основывается в том числе на стоимости акций компаний.

В частности, состояние бизнесмена, основателя холдинга USM Алишера Усманова выросло на $5,32 млрд, достигнув $18,5 млрд. Основатель Уральской горно-металлургической компании (ОАО «УГМК») Искандер Махмудов стал богаче на $4,43 млрд, на данный момент его капитал — его капитал $ 7,56млрд.

Кроме того, основатель Telegram Павел Дуров «прибавил» с начала года $2,44 млрд, а владелица Wildberries Татьяна Ким — $654 млн.

BBI появился в марте 2012 года, он представляет собой рейтинг 500 самых богатых людей мира, составленный на основе их состояния. Индекс обновляется ежедневно после завершения торгов в Нью-Йорке.

По данным на 1 декабря первая пятерка в списке — американцы, среди них — соучредитель Google и Х, американец российского происхождения Сергей Брин. Его состояние оценивается в $256 млрд.