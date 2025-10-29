Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров
Россия в 2024 году догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров, поднявшись на четвертое место в мировом рейтинге, следует из отчета «Billionaire Census 2025» компании Altrata.
За год число российских миллиардеров выросло на 8,5%, до 128 человек, а их совокупное состояние, по оценке компании, достигло $457 млрд. В Великобритании этот показатель вырос на 4,9% и составил также 128 человек. Общее состояние достигло $323 млрд.
Лидерами рейтинга оказались США (1135 миллиардеров), Китай (321) и Германия (184). Согласно списку, в Индии и Бразилии число богатейших людей, наоборот, сократилось — на 3,1 и 3,6% соответственно.
В 2024 году число миллиардеров в Европе впервые превысило порог в 1000 человек.
Компания Altrata проводит глобальный анализ благосостояния и динамики рынка состоятельных людей. У нее есть данные о «миллионах» состоятельных людей, членов советов директоров и руководителей высшего звена, отмечается на ее сайте.
Международная организация по борьбе с неравенством Oxfam в январе 2025 года сообщила, что за 2024 год общее состояние миллиардеров во всем мире выросло на $2 трлн, до $15 трлн.
Число миллиардеров выросло на 204 и составило 2769 человек. В среднем каждую неделю в мире появлялось около четырех новых миллиардеров, а их совокупное богатство росло в три раза быстрее, чем в 2023 году.
В 2024 году десять самых богатых людей мира ежедневно увеличивали свое состояние на $100 млн. «Даже если бы они потеряли 99% своего богатства за одну ночь, они бы остались миллиардерами», — отмечал тогда Oxfam.
