Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров

Россия попала на четвертое место в 2024 году по числу долларовых миллиардеров в рейтинге компании Altrata — 128 человек. Это число выросло на 8,5% по сравнению с предыдущим годом

Фото: Martinez Studio / Shutterstock

Россия в 2024 году догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров, поднявшись на четвертое место в мировом рейтинге, следует из отчета «Billionaire Census 2025» компании Altrata.

За год число российских миллиардеров выросло на 8,5%, до 128 человек, а их совокупное состояние, по оценке компании, достигло $457 млрд. В Великобритании этот показатель вырос на 4,9% и составил также 128 человек. Общее состояние достигло $323 млрд.

Лидерами рейтинга оказались США (1135 миллиардеров), Китай (321) и Германия (184). Согласно списку, в Индии и Бразилии число богатейших людей, наоборот, сократилось — на 3,1 и 3,6% соответственно.

В 2024 году число миллиардеров в Европе впервые превысило порог в 1000 человек.

Компания Altrata проводит глобальный анализ благосостояния и динамики рынка состоятельных людей. У нее есть данные о «миллионах» состоятельных людей, членов советов директоров и руководителей высшего звена, отмечается на ее сайте.

Международная организация по борьбе с неравенством Oxfam в январе 2025 года сообщила, что за 2024 год общее состояние миллиардеров во всем мире выросло на $2 трлн, до $15 трлн.

Число миллиардеров выросло на 204 и составило 2769 человек. В среднем каждую неделю в мире появлялось около четырех новых миллиардеров, а их совокупное богатство росло в три раза быстрее, чем в 2023 году.

В 2024 году десять самых богатых людей мира ежедневно увеличивали свое состояние на $100 млн. «Даже если бы они потеряли 99% своего богатства за одну ночь, они бы остались миллиардерами», — отмечал тогда Oxfam.