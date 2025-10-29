 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров

Altrata: Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров
Россия попала на четвертое место в 2024 году по числу долларовых миллиардеров в рейтинге компании Altrata — 128 человек. Это число выросло на 8,5% по сравнению с предыдущим годом
Фото: Martinez Studio / Shutterstock
Фото: Martinez Studio / Shutterstock

Россия в 2024 году догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров, поднявшись на четвертое место в мировом рейтинге, следует из отчета «Billionaire Census 2025» компании Altrata.

За год число российских миллиардеров выросло на 8,5%, до 128 человек, а их совокупное состояние, по оценке компании, достигло $457 млрд. В Великобритании этот показатель вырос на 4,9% и составил также 128 человек. Общее состояние достигло $323 млрд.

Лидерами рейтинга оказались США (1135 миллиардеров), Китай (321) и Германия (184). Согласно списку, в Индии и Бразилии число богатейших людей, наоборот, сократилось — на 3,1 и 3,6% соответственно.

В 2024 году число миллиардеров в Европе впервые превысило порог в 1000 человек.

Компания Altrata проводит глобальный анализ благосостояния и динамики рынка состоятельных людей. У нее есть данные о «миллионах» состоятельных людей, членов советов директоров и руководителей высшего звена, отмечается на ее сайте.

NYT узнала, какой «замкнутый миллиардер» дал денег США на выплаты военным
Политика
Дональд Трамп выступает с речью в честь 250-летия армии США на военной базе Форт-Брэгг

Международная организация по борьбе с неравенством Oxfam в январе 2025 года сообщила, что за 2024 год общее состояние миллиардеров во всем мире выросло на $2 трлн, до $15 трлн.

Число миллиардеров выросло на 204 и составило 2769 человек. В среднем каждую неделю в мире появлялось около четырех новых миллиардеров, а их совокупное богатство росло в три раза быстрее, чем в 2023 году.

В 2024 году десять самых богатых людей мира ежедневно увеличивали свое состояние на $100 млн. «Даже если бы они потеряли 99% своего богатства за одну ночь, они бы остались миллиардерами», — отмечал тогда Oxfam.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Великобритания Россия миллиардеры долларовые миллиардеры богатство
Материалы по теме
NYT узнала, какой «замкнутый миллиардер» дал денег США на выплаты военным
Политика
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Спорт
Харрис упрекнула «титанов-миллиардеров» в бесполезности при защите свобод
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 18:46
В Дубне депутата от «Единой России» сняли с должности за видео с матом Политика, 22:40
Тверским новорожденным начнут дарить набор для крещения Общество, 22:36
Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров Бизнес, 22:29
Медведев назвал «Посейдон» оружием «Судного дня» Политика, 22:14
Во Франции у семьи ювелиров похитили украшения на сумму более €500 тыс. Общество, 21:56
«Торпедо» пробилось в четвертьфинал «пути регионов» Кубка России Спорт, 21:53
«Ак Барс» одержал рекордную 11-ю победу подряд, обыграв лидера КХЛ Спорт, 21:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Украина объявила о закрытии посольства на Кубе Политика, 21:30
Тренер бросил переехавший из Белгорода клуб, проработав меньше месяца Спорт, 21:30
Минобороны показало листовки с призывом к солдатам ВСУ о сдаче в плен Политика, 21:26
Всемирный банк предрек самую низкую за пять лет цену на нефть Brent Экономика, 21:03
ФРС США второй раз подряд снизила ставку — до 3,75–4% Инвестиции, 21:00
Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину Общество, 20:32
В Московском зоопарке умер 13-летний волк Тарзан Город, 20:27