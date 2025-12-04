«Пушкинъ» рассказал, кто заменит Долину на новогодней вечеринке

Столичное «Кафе Пушкинъ» сообщило, что нашло хедлайнера для новогодней ночи. Ранее заведение убрало из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы Ларисы Долиной.

«Специальный гость вечера — заслуженная артистка России Анжелика Варум», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Организаторы мероприятия предупредили, что «цыгане тоже будут».

В конце ноября «Пушкинъ» анонсировал, что в программе будут «праздничный сет-ужин, живая музыка, Лариса Долина, кавер-группа, цыганский ансамбль и розыгрыш призов».

Через несколько дней после анонса закончилось рассмотрение спора за квартиру Долиной — кассационный суд отклонил жалобу покупательницы ее квартиры, признал законными решения предыдущих судов и вернул квартиру певице. Жилье певица продала в прошлом году — под влиянием мошенников, а вырученные деньги передала им.