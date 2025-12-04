 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Пушкинъ» рассказал, кто заменит Долину на новогодней вечеринке

«Пушкинъ»: хедлайнером новогодней ночи в ресторане вместо Долиной станет Варум

Столичное «Кафе Пушкинъ» сообщило, что нашло хедлайнера для новогодней ночи. Ранее заведение убрало из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы Ларисы Долиной.

«Специальный гость вечера — заслуженная артистка России Анжелика Варум», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Организаторы мероприятия предупредили, что «цыгане тоже будут».

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян
Экономика
Лариса Долина

В конце ноября «Пушкинъ» анонсировал, что в программе будут «праздничный сет-ужин, живая музыка, Лариса Долина, кавер-группа, цыганский ансамбль и розыгрыш призов».

Через несколько дней после анонса закончилось рассмотрение спора за квартиру Долиной — кассационный суд отклонил жалобу покупательницы ее квартиры, признал законными решения предыдущих судов и вернул квартиру певице. Жилье певица продала в прошлом году — под влиянием мошенников, а вырученные деньги передала им.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Александр Пушкин рестораны Новый год Лариса Долина Анжелика Варум
