Захарова объяснила атаки в Черном море попыткой сорвать мирный процесс

Мария Захарова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Атаки Украины на танкеры в Черном море нацелены на срыв переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

«Все эти теракты, как мы понимаем, преследуют одну цель — сорвать намечающийся мирный процесс по урегулированию конфликта и нанести ущерб навигационной безопасности в акватории Черного моря», — сказала она.

Накануне российский танкер Midvolga подвергся атаке беспилотника в Черном море в 80 морских милях от турецкого побережья. Судно с 13 членами экипажа перевозило подсолнечное масло и следовало из России в Грузию. Пострадавших нет, повреждения надстройки незначительные.

Ранее, 28 ноября, в Черном море также были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat; с Kairos эвакуировали 25 человек после возгорания, на Virat находились 20 членов экипажа. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с ударами. Кроме того, в конце ноября терминалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) дважды становились целями для атаки беспилотников.

