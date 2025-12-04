Бутырский суд Москвы оштрафовал рэпера Лигалайза на 50 тыс. руб.
Бутырский районный суд Москвы признал рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз (включен Минюстом в реестр иноагентов), виновным в административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. руб. по части 2 статьи 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Музыканта признали иностранным агентом в декабре 2024 года. По мнению Минюста, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против проведения военной операции на Украине.
Лигалайз покинул Россию спустя полгода после начала военной операции. В начале 2024 года, после его интервью журналисту Юрию Дудю (включен Минюстом в реестр иноагентов), прокуратура проверяла рэпера на возможную дискредитацию армии, но разбирательство прекратили из-за истечения срока давности.
По данным ТАСС, на музыканта также существует налоговая задолженность, превышающая 460 тысяч рублей, часть которой взыскивается в принудительном порядке.
