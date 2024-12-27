Минюст признал иноагентом рэпера Лигалайза
Министерство юстиции расширило список иностранных агентов, в него внесли еще четырех человек и две организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В реестр попали:
- Рэпер Андрей Меньшиков, выступающий под псевдонимом Лигалайз;
- Журналист Алексей Ковалев;
- Андрей Львов;
- Медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review»;
- Проект «Трансперенси Интернешнл Россия в изгнании».
Лигалайзу 47 лет. Летом 2023 года он опубликовал антивоенный клип «Мир! Вашему! Дому!» и покинул Россию, переехав в Литву.
Минюст обосновал внесение музыканта в реестр распространением недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленных на формирование негативного образа Вооруженных сил, критику военной операции на Украине, участие и создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.
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