Минюст признал иноагентом рэпера Лигалайза

Помимо рэпера, в реестре оказались проект «Трансперенси Интернешнл Россия в изгнании», медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review», журналист Ковалев и Андрей Львов

Андрей Меньшиков (Лигалайз) (Фото: Кирилл Почивалов / Global Look Press)

Министерство юстиции расширило список иностранных агентов, в него внесли еще четырех человек и две организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В реестр попали:

Рэпер Андрей Меньшиков, выступающий под псевдонимом Лигалайз;

Журналист Алексей Ковалев;

Андрей Львов;

Медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review»;

Проект «Трансперенси Интернешнл Россия в изгнании».

Лигалайзу 47 лет. Летом 2023 года он опубликовал антивоенный клип «Мир! Вашему! Дому!» и покинул Россию, переехав в Литву.

Минюст обосновал внесение музыканта в реестр распространением недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленных на формирование негативного образа Вооруженных сил, критику военной операции на Украине, участие и создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

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