На Солнце произошла первая за неделю вспышка класса М

Фото: Artsiom P / Shutterstock

4 декабря на Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности — М. Она стала первой столь сильной за последнюю неделю. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Вспышка класса M6.1 произошла в 05:50 по московскому времени в группе солнечных пятен под номером 4300. Ее продолжительность составила 30 минут. С начала недели на Солнце наблюдались только более слабые вспышки класса С и одна мощная вспышка класса Х.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения, которое доходит до орбиты Земли. Существует пять классов, от самого слабого к самому мощному: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает увеличение мощности излучения в 10 раз. Мощные вспышки, особенно классов М и Х, могут сопровождаться выбросами плазмы. Если облако заряженных частиц достигает Земли, оно может вызвать магнитные бури, которые влияют на работу спутников, систем связи и электросетей.

Утром 1 декабря на Солнце также происходили вспышки класса Х. Обе были сверхмощными. Их формирует одна и та же область звезды. Именно в этой области в первой половине ноября после полугодового затишья на Солнце произошло сразу пять вспышек высшего уровня X, включая две самые крупные вспышки года — X5.1 от 11 ноября и X4.0 от 14 ноября.