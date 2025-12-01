Новую мощную вспышку на Солнце ученые назвали «полным безумием для науки»
Ранним утром 1 декабря на Солнце произошла сверхмощная вспышка класса Х (X1.9) спустя две недели после другой вспышки того же класса, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS). Там отметили, что все мощные вспышки на Солнце последнего времени формирует одна и та же область светила.
«Сегодня рано утром в 5:49 по московскому времени на северо-восточном крае Солнца после перерыва в 2 недели (с 14 ноября) зарегистрировано новое событие балла X1.9», — говорится в сообщении.
«Для науки вся происходящая ситуация выглядит в некотором смысле полным безумием, так как взрыв на обращенной к Земле стороне звезды произвела опять все та же одна-единственная область на Солнце (№ 4274), которая по сути в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние 2 месяца», — отметили ученые.
Вспышка произошла на обращенной к Земле стороне в области № 4274, которая «формирует всю экстремальную солнечную активность последние 2 месяца».
Именно в этой области в первой половине ноября после полугодового затишья на Солнце произошло сразу пять вспышек высшего уровня X, включая две самые крупные вспышки года — X5.1 от 11 ноября и X4.0 от 14 ноября.
Солнечные вспышки делят на пять категорий по интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.
После последней вспышки область в связи с вращением звезды ушла на две недели на обратную солнечную сторону, а сегодня вернулась.
В лаборатории подчеркнули, что вспышка практически не будет воздействовать плазменными ударами на Землю.
