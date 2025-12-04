Миллиардер Сулейманов останется в СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем

Ибрагим Сулейманов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, обвиняемому в организации убийств, несмотря на жалобы защиты на его тяжелое состояние здоровья. Обвиняемый останется в СИЗО как минимум до 27 февраля 2026 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

На заседании Сулейманов лично рассказал о перенесенных проблемах со здоровьем: «Инфаркт обширный миокарда, отказ легких, находился в коме, псориаз хронический». Его адвокат добавил, что в 2024 году подзащитный несколько дней находился в состоянии клинической смерти после инфаркта, и попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

«Человек перенес инфаркт, у него клапан разрушен, в любой момент может быть летальный исход. В условиях СИЗО сложно быстро вызвать специализированную помощь, которая могла бы купировать это состояние», — заявил защитник.

Однако в справке из следственного изолятора указано, что Сулейманов осмотрен врачами, находится под наблюдением и его текущее состояние оценивается как удовлетворительное. Суд принял во внимание эту информацию и удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста.

Ибрагиму Сулейманову предъявлено обвинение в организации двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году, — а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году. Вину он не признает. Ранее Сулейманов был осужден за мошенничество и отмывание денег в середине 2000-х и отбыл более десяти лет заключения. В суде он назвал себя акционером IT-компании.