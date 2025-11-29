«РИА Новости» рассказало, по какому делу задержали Ибрагима Сулейманова
Бизнесмена Ибрагима Сулейманова обвиняют в двух убийствах и покушении на адвоката, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
В них говорится, что речь идет об уголовном деле, возбужденном в 1999 году. Оно открыто по факту убийства председателя профсоюза работников наземных служб авиакомпании «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова.
В одно производство с ним объединили еще два эпизода: убийство бывшего главы Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля и покушение на адвоката Илью Перегудова в 2021 году.
Причастность Сулейманова, по данным следствия, подтверждают показания свидетелей и потерпевших, а также оперативно-разыскные действия. Защита утверждает, что доказательств его вины нет.
Сулейманова арестовали в начале октября этого года. Телеграм-каналы Baza, Shot и «Известия» тогда писали, что дело связано с убийствами Таля и Борисова. Басманный суд продлил его арест до 26 февраля.
Покушение на Георгия Таля совершили возле дома 18, к. 3, по Старой Басманной улице. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на автомобиле ВАЗ-2110 зеленого цвета. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.
Нападение на председателя профкома «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова было совершено, когда он возвращался домой на улицу Гарибальди. В подъезде неизвестный нанес ему 12 ножевых ранений, большинство из которых были смертельными.
Ибрагим Сулейманов ранее был осужден Басманным судом на 11 лет за мошенничество (ч. 1 и 4 ст. 159 УК) и отмывание средств (ст. 174 УК) на сумму свыше $4,5 млн и вышел по УДО.
С 1990-х годов он занимался транспортным и авиационным бизнесом. По данным ТАСС и «Известий», вместе с родственником Расулом Сулеймановым миллиардер был бенефициаром IT-компании «Сирена-трэвел», создававшей цифровые решения для авиации, включая систему бронирования «Леонардо».
Согласно данным системы СПАРК, Сулейманову принадлежат доли в ООО «Миксвел» (24,8%) и ООО «Универсус» (40%), совладельцем которых является Расул Сулейманов. Также ему принадлежит 37,5% ООО «Авто Вал», которое было совладельцем «Сирена-трэвел».
