Общество
«РИА Новости» рассказало, по какому делу задержали Ибрагима Сулейманова

Арестованному Сулейманову вменили убийства экс-главы ФСФО и главы профсоюза
Ибрагим Сулейманов
Ибрагим Сулейманов (Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»)

Бизнесмена Ибрагима Сулейманова обвиняют в двух убийствах и покушении на адвоката, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В них говорится, что речь идет об уголовном деле, возбужденном в 1999 году. Оно открыто по факту убийства председателя профсоюза работников наземных служб авиакомпании «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова.

В одно производство с ним объединили еще два эпизода: убийство бывшего главы Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля и покушение на адвоката Илью Перегудова в 2021 году.

Причастность Сулейманова, по данным следствия, подтверждают показания свидетелей и потерпевших, а также оперативно-разыскные действия. Защита утверждает, что доказательств его вины нет.

Сулейманова арестовали в начале октября этого года. Телеграм-каналы Baza, Shot и «Известия» тогда писали, что дело связано с убийствами Таля и Борисова. Басманный суд продлил его арест до 26 февраля.

Покушение на Георгия Таля совершили возле дома 18, к. 3, по Старой Басманной улице. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на автомобиле ВАЗ-2110 зеленого цвета. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.

Нападение на председателя профкома «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова было совершено, когда он возвращался домой на улицу Гарибальди. В подъезде неизвестный нанес ему 12 ножевых ранений, большинство из которых были смертельными.

ТАСС узнал о задержании троих пособников Сулейманова в Дагестане
Общество
Ибрагим Сулейманов

Ибрагим Сулейманов ранее был осужден Басманным судом на 11 лет за мошенничество (ч. 1 и 4 ст. 159 УК) и отмывание средств (ст. 174 УК) на сумму свыше $4,5 млн и вышел по УДО.

С 1990-х годов он занимался транспортным и авиационным бизнесом. По данным ТАСС и «Известий», вместе с родственником Расулом Сулеймановым миллиардер был бенефициаром IT-компании «Сирена-трэвел», создававшей цифровые решения для авиации, включая систему бронирования «Леонардо».

Согласно данным системы СПАРК, Сулейманову принадлежат доли в ООО «Миксвел» (24,8%) и ООО «Универсус» (40%), совладельцем которых является Расул Сулейманов. Также ему принадлежит 37,5% ООО «Авто Вал», которое было совладельцем «Сирена-трэвел».

Авторы
Полина Дуганова
