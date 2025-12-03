Прокуратура потребовала изъять жилье и авто экс-сотрудников ФНС Ингушетии
Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывших сотрудников управления ФНС России по Ингушетии, которые проходят по делу о причинении ущерба бюджету страны на 137 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, который рассматривает иск.
«Гагаринский районный суд города Москвы рассматривает антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации к бывшим сотрудникам управления Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия Куштову Магомеду, Куштову Ильясу и их родственникам», — сообщили в пресс-службе суда.
Они причинили ущерб бюджету на 137,1 млн рублей.
В связи с этим Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства три жилых помещения в Москве, одно — в Ингушетии, а также три земельных участка, жилое здание, два дома и нежилое помещение в Северной Осетии. Кроме того, надзорное ведомство просит передать в бюджет страны автомобили Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser и Gmc Yukon.
Иск Генпрокуратуры подала к самим Куштовым, а также их родственникам. Суд назначил подготовку дела к судебному разбирательству на 8 декабря.
Подготовка дела к судебному разбирательству — это обязательный этап процесса, когда судья и стороны заранее выполняют все нужные действия, чтобы основное заседание прошло быстро, правильно и без лишних задержек.
Магомед Куштов служил в УФНС по Ингушетии 24 года, с 2019 года по 1 ноября 2025 года возглавлял его.
По данным Генпрокуратуры, в 2018–2024 годах ответчики стали владельцами значительного количества объектов недвижимости в Ингушетии, Северной Осетии и в Москве.
Активы оформлялись на их родственников и доверенных лиц. Часть имущества общей стоимостью не менее 5,3 млн руб. была продана.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили