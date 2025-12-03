 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Прокуратура потребовала изъять жилье и авто экс-сотрудников ФНС Ингушетии

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывших сотрудников управления ФНС России по Ингушетии, которые проходят по делу о причинении ущерба бюджету страны на 137 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, который рассматривает иск.

«Гагаринский районный суд города Москвы рассматривает антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации к бывшим сотрудникам управления Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия Куштову Магомеду, Куштову Ильясу и их родственникам», — сообщили в пресс-службе суда.

Они причинили ущерб бюджету на 137,1 млн рублей.

В связи с этим Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства три жилых помещения в Москве, одно — в Ингушетии, а также три земельных участка, жилое здание, два дома и нежилое помещение в Северной Осетии. Кроме того, надзорное ведомство просит передать в бюджет страны автомобили Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser и Gmc Yukon.

Прокурор требует конфисковать гостиницу и квартиры у экс-сотрудника ФСБ
Общество
Фото:Алексей Смышляев / Shutterstock

Иск Генпрокуратуры подала к самим Куштовым, а также их родственникам. Суд назначил подготовку дела к судебному разбирательству на 8 декабря.

Подготовка дела к судебному разбирательству — это обязательный этап процесса, когда судья и стороны заранее выполняют все нужные действия, чтобы основное заседание прошло быстро, правильно и без лишних задержек.

Магомед Куштов служил в УФНС по Ингушетии 24 года, с 2019 года по 1 ноября 2025 года возглавлял его.

По данным Генпрокуратуры, в 2018–2024 годах ответчики стали владельцами значительного количества объектов недвижимости в Ингушетии, Северной Осетии и в Москве.

Активы оформлялись на их родственников и доверенных лиц. Часть имущества общей стоимостью не менее 5,3 млн руб. была продана.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Ингушетия ФНС коррупция прокуратура
