Собянин заявил, что властям важнее мнение москвичей, чем Уиткоффа

Стив Уиткофф (Фото: Екатерина Шамарова / ТАСС)

Власти Москвы больше ориентируются на оценку жителей города, чем на мнение иностранцев, заявил мэр Сергей Собянин в эфире ТВЦ. Так он прокомментировал слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который накануне во время визита в Москву положительно охарактеризовал столицу и назвал ее «удивительным» городом.

«Почему они думают, что мы должны жить в совершенно каком-то ущемленном, разрушенном городе? <...> Я думаю, нас волнует оценка москвичей в большей степени, чем американцев», — сказал он.

В 2025 году Москва заняла второе место в рейтинге умных городов мира, подготовленном аналитиками Kept, уступив Сингапуру 0,1 балла. По данным ООН, столица также вошла в топ-50 ведущих инновационных кластеров, следовало из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН.