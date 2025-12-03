 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Собянин заявил, что властям важнее мнение москвичей, чем Уиткоффа

Собянин: властям важнее мнение москвичей, чем Уиткоффа
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Екатерина Шамарова / ТАСС)

Власти Москвы больше ориентируются на оценку жителей города, чем на мнение иностранцев, заявил мэр Сергей Собянин в эфире ТВЦ. Так он прокомментировал слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который накануне во время визита в Москву положительно охарактеризовал столицу и назвал ее «удивительным» городом.

«Почему они думают, что мы должны жить в совершенно каком-то ущемленном, разрушенном городе? <...> Я думаю, нас волнует оценка москвичей в большей степени, чем американцев», — сказал он.

Уиткофф рассказал Путину о впечатлениях от прогулки по Москве
Политика
Фото:Екатерина Шамарова / ТАСС

Собянин заявил, что властям важнее мнение москвичей, чем Уиткоффа
Video

В 2025 году Москва заняла второе место в рейтинге умных городов мира, подготовленном аналитиками Kept, уступив Сингапуру 0,1 балла. По данным ООН, столица также вошла в топ-50 ведущих инновационных кластеров, следовало из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН.

Читайте РБК в Telegram.

