Москва вошла в лидеры рейтинга умных городов

Виды Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская столица заняла второе место в рейтинге умных городов мира, подготовленном аналитиками Kept. Москва набрала 53,9 балла и уступила Сингапуру всего 0,1 балла. Пекин занял третью строчку (52,9 балла), Лондон — четвертую (52,5 балла), Шанхай занял пятое место с 51,7 балла.

Оценка велась по пяти направлениям: «умное управление», «умный образ жизни», «умный транспорт», «умный бизнес и занятость» и «устойчивое развитие». Это уже второе издание рейтинга, на этот раз аналитики Kept сравнили Москву с глобальными мегаполисами и лидерами прошлой версии из СНГ и БРИКС+, при этом из российских городов остались Москва, Санкт-Петербург и Казань — последней присвоили группу «с потенциалом для развития» вместе со Стамбулом, Минском, Баку, Ташкентом, Астаной и Мумбаи.

По оценке исследователей, в Москве на высоком уровне сохраняется онлайн-взаимодействие жителей и администрации благодаря «развитию городского портала, обеспечивающего предоставление услуг гражданам и бизнесу, а также раскрытию информации о различных направлениях жизни города».

По данным Kept, Москва увеличила расходы на НИОКР до доли 3,4% от экономики, улучшила показатели микромобильности и каршеринга, а также внедрения электротранспорта и профильной инфраструктуры.

Аналитики подчеркивают «адаптацию передового международного опыта» и тесное сотрудничество мэрии с бизнесом. Так, с помощью АНО «Центр инновационного развития Москвы» и «Агентства инноваций Москвы» администрация оказывает финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнесу, говорится в отчете.

Среди задач российской столицы на будущее аналитики Kept выделяют запуск полноценной коммерческой эксплуатации 5G, а также наращивание номерного фонда и рост числа гостиниц на фоне увеличения турпотока.