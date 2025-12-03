 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Собянин счел ПВО Москвы превосходящей оборону «продвинутых стран»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва защищается от атак БПЛА лучше, чем самые продвинутые страны.

«На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается. Причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран», — сказал он в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».

Власти столицы и федеральные ведомства неоднократно сообщали о предотвращенных атаках дронов на Москву, хотя отдельные атаки приводили к повреждению зданий, пострадавшим и перебоям в работе аэропортов. Так, несколько дронов были сбиты на подлете к столице 28 ноября.

В июне Собянин в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что система противовоздушной обороны Москвы работает на «высший класс» — она сбивает почти 100% целей.

Теги
Персоны
Сергей Собянин беспилотники ПВО
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
