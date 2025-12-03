С Леры Кудрявцевой взыскали почти ₽500 тыс. за «потоп» у соседей

Валерия Кудрявцева (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press)

Пресненский суд Москвы постановил взыскать с телеведущей Валерии Кудрявцевой компенсацию в пользу АО «АльфаСтрахование» по делу о затоплении квартиры соседей, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов.

«Удовлетворен иск страховой компании к Валерии Кудрявцевой о возмещении ущерба в порядке суброгации», — говорится в сообщении. В суде уточнили, что сумма ущерба составила 463 446 руб. Также ведущую обязали компенсировать истцу нотариальные расходы и государственную пошлину.

Согласно карточке дела в базе данных суда, иск страховой компании к Кудрявцевой был зарегистрирован в августе 2024 года.

Валерия (Лера) Кудрявцева — известная российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица и певица. Она начала телевизионную карьеру в 1995 году на канале ТВ-6, затем вела шоу на НТВ, МУЗ-ТВ и ТНТ, в том числе «Песню года».

Телеведущая стала участником судебного спора, связанного со страхованием имущества, из-за коммунального инцидента в январе 2024 года.

Во время зимних каникул Кудрявцева уехала на отдых из России в Дубай. Во время ее отсутствия в московской квартире прорвало трубу.

«Этот потоп был не по моей вине, а по вине ТСЖ. У меня взорвалась батарея, когда были сильнейшие морозы», — рассказала ведущая шоу «Звезды сошлись» в эфире телеканала НТВ. Когда она вернулась в Москву, то обнаружила в квартире испорченные водой ковры и паркет.

Соседи снизу, которых тоже затопило, обратились в АО «АльфаСтрахование» за страховым возмещением. Страховая компания, в свою очередь, обратилась в Пресненский суд с требованием взыскать с виновника происшествия компенсацию понесенных расходов (этот механизм и называется суброгацией).

«Со страховой судиться — себе дороже», — резюмировала Кудрявцева в мае 2025 года, когда судебный процесс уже шел. Тогда же она пообещала «пойти до конца» в этом споре.

РБК обратился за комментарием к Лере Кудрявцевой.