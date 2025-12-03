 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

С Леры Кудрявцевой взыскали почти ₽500 тыс. за «потоп» у соседей

Валерия&nbsp;Кудрявцева
Валерия Кудрявцева (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press)

Пресненский суд Москвы постановил взыскать с телеведущей Валерии Кудрявцевой компенсацию в пользу АО «АльфаСтрахование» по делу о затоплении квартиры соседей, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов.

«Удовлетворен иск страховой компании к Валерии Кудрявцевой о возмещении ущерба в порядке суброгации», — говорится в сообщении. В суде уточнили, что сумма ущерба составила 463 446 руб. Также ведущую обязали компенсировать истцу нотариальные расходы и государственную пошлину.

Судебные приставы взыскали с рэпера Птахи долги по штрафам и ЖКХ
Общество
Давид&nbsp;Нуриев (Птаха)

Согласно карточке дела в базе данных суда, иск страховой компании к Кудрявцевой был зарегистрирован в августе 2024 года.

Валерия (Лера) Кудрявцева — известная российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица и певица. Она начала телевизионную карьеру в 1995 году на канале ТВ-6, затем вела шоу на НТВ, МУЗ-ТВ и ТНТ, в том числе «Песню года». 

Телеведущая стала участником судебного спора, связанного со страхованием имущества, из-за коммунального инцидента в январе 2024 года.

Во время зимних каникул Кудрявцева уехала на отдых из России в Дубай. Во время ее отсутствия в московской квартире прорвало трубу.

«Этот потоп был не по моей вине, а по вине ТСЖ. У меня взорвалась батарея, когда были сильнейшие морозы», — рассказала ведущая шоу «Звезды сошлись» в эфире телеканала НТВ. Когда она вернулась в Москву, то обнаружила в квартире испорченные водой ковры и паркет.  

Соседи снизу, которых тоже затопило, обратились в АО «АльфаСтрахование» за страховым возмещением. Страховая компания, в свою очередь, обратилась в Пресненский суд с требованием взыскать с виновника происшествия компенсацию понесенных расходов (этот механизм и называется суброгацией).

«Со страховой судиться — себе дороже», — резюмировала Кудрявцева в мае 2025 года, когда судебный процесс уже шел. Тогда же она пообещала «пойти до конца» в этом споре.

РБК обратился за комментарием к Лере Кудрявцевой.

Авторы
Теги
Компании
Персоны
Денис Малышев
телеведущая Лера Кудрявцева Пресненский суд компенсация страховая компания АльфаСтрахование
АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"
Лера Кудрявцева фото
Лера Кудрявцева
телеведущая, актриса, певица
19 мая 1971 года
