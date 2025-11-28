Судебные приставы взыскали с рэпера Птахи долги по штрафам и ЖКХ
На счета отделов судебных приставов поступили средства от рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) в рамках исполнительного производства, возбужденного для принудительного взыскания задолженности артиста по административным штрафам и услугам ЖКХ.
Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Москве. По штрафам Птаха задолжал более 300 тыс. руб., по «коммуналке» — более 22 тыс. руб.
«На депозитный счет отделов поступили денежные средства от должника, после чего судебными приставами-исполнителями направлены в адрес взыскателей», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что исполнительные производства в отношении Нуриева будут завершены после получения уведомления от взыскателей.
В базе данных исполнительных производств на сайте ГУФССП по Москве напротив фамилии Нуриева указано: «Исполнительный сбор».
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что приставы арестовали у Птахи трехкомнатную квартиру в Басманном переулке в центре Москвы стоимостью примерно 35 млн руб. По данным SHOT, рэпер не платил за ЖКХ с 2017 года, долг составил 372 тыс. руб.
PR-директор артиста Марина Евстифеева в разговоре с РБК опровергла сообщения об аресте жилья за долги по ЖКХ.
