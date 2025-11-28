 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Судебные приставы взыскали с рэпера Птахи долги по штрафам и ЖКХ

Давид&nbsp;Нуриев (Птаха)
Давид Нуриев (Птаха) (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

На счета отделов судебных приставов поступили средства от рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) в рамках исполнительного производства, возбужденного для принудительного взыскания задолженности артиста по административным штрафам и услугам ЖКХ.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Москве. По штрафам Птаха задолжал более 300 тыс. руб., по «коммуналке» — более 22 тыс. руб.

«На депозитный счет отделов поступили денежные средства от должника, после чего судебными приставами-исполнителями направлены в адрес взыскателей», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что исполнительные производства в отношении Нуриева будут завершены после получения уведомления от взыскателей.

В базе данных исполнительных производств на сайте ГУФССП по Москве напротив фамилии Нуриева указано: «Исполнительный сбор».

С Киркорова потребовали ₽12 млн по кредиту
Общество
Филипп Киркоров

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что приставы арестовали у Птахи трехкомнатную квартиру в Басманном переулке в центре Москвы стоимостью примерно 35 млн руб. По данным SHOT, рэпер не платил за ЖКХ с 2017 года, долг составил 372 тыс. руб.

PR-директор артиста Марина Евстифеева в разговоре с РБК опровергла сообщения об аресте жилья за долги по ЖКХ.

Авторы
Теги
Денис Малышев, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
служба судебных приставов Москва Долги ЖКХ рэпер Птаха
