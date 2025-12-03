 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рютте похвалил Украину и Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией

Генсек НАТО Рютте: Украина разобралась с коррупцией, и Зеленский ее искореняет
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Украина успешно решает проблему коррупции — президент Владимир Зеленский «предпринимает все необходимые шаги» для этого, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте журналистам перед встречей в Брюсселе.

«Важно, когда случаи коррупции имеют место, то они всплывают, и украинцы разбираются с ними», — ответил Рютте на вопрос о коррупции на Украине в контексте «европейского пути» страны.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала «крайне прискорбным» скандал, связанный с коррупцией в энергосекторе Украины и советником Зеленского Тимуром Миндичем. При этом дипломат отметила, что Украина отнеслась к этому «крайне серьезно».

«Страна» сообщила о подготовке Зеленским контрудара за дело Миндича
Политика
Владимир Зеленский

Стремление Украины в Евросоюз закреплено в ее Конституции с 2019 года. Переговоры по присоединению включают в себя скрининг законодательства страны-кандидата. В частности, кандидаты должны демонстрировать наличие сильных институтов и законов, направленных на предотвращение коррупции, прежде чем их примут в ЕС.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия никогда не была против этого членства, поскольку ЕС не является военным блоком.

Читайте РБК в Telegram.

Анастасия Лежепекова
Марк Рютте НАТО Военная операция на Украине Украина коррупция Тимур Миндич
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
