 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Защита Фургала решила обжаловать приговор о 23 годах строгого режима

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не согласна с выводами судебной коллегии Бабушкинского районного суда Москвы и обжалует приговор в установленном законом порядке. Об этом РБК сообщила адвокат Фургала Дарья Грибанова.

3 декабря тройка судей Бабушкинского районного суда признала Фургала виновным в создании преступного сообщества, похитившего свыше 2 млрд руб. у МСП Банка и $8,73 млн у британской топливной компании Global Metcorp Ltd. По версии обвинения, преступления Фургал совершил во время своего депутатского срока в Госдуме и последующей работы во главе Хабаровского края. Экс-губернатора приговорили к 23 годам колонии строгого режима.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд уже осудил Фургала на 22 года строгого режима за организацию двух убийств и покушение на убийство, которые произошли в 2000-х годах. В совокупности с этим приговором ему назначили 25 лет лишения свободы.

Сергея Фургала приговорили к 23 годам строгого режима
Политика

Сергей Фургал вину отрицал и заявлял, что оба уголовных дела носят политический характер. После его задержания в 2020 году в Хабаровске начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Кроме того, в поддержку бывшего губернатора возникло движение «Я/Мы Сергей Фургал», которое в 2024 году признали экстремистским и запретили по решению суда.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Сергей Фургал приговор хищения
Материалы по теме
Прокурор запросил для Фургала 25 лет по совокупности приговоров
Общество
Квартиру Фургала выставили на торги за ₽20 млн
Политика
Защита не нашла два арестованных в 2020 году автомобиля Сергея Фургала
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 15:59
Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию Политика, 16:16
Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
ЕК предложила запретить возврат российских активов через суд Политика, 15:56
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы Спорт, 15:50
Как мыслит покупатель. И почему он отвергнет ваше предложение: 3 причины Образование, 15:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:36
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в судьбу и тайные общества Общество, 15:33
В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России Общество, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Заявки российских лыжников на нейтральный статус рассмотрят за 30 дней Спорт, 15:24