Защита Фургала решила обжаловать приговор о 23 годах строгого режима
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не согласна с выводами судебной коллегии Бабушкинского районного суда Москвы и обжалует приговор в установленном законом порядке. Об этом РБК сообщила адвокат Фургала Дарья Грибанова.
3 декабря тройка судей Бабушкинского районного суда признала Фургала виновным в создании преступного сообщества, похитившего свыше 2 млрд руб. у МСП Банка и $8,73 млн у британской топливной компании Global Metcorp Ltd. По версии обвинения, преступления Фургал совершил во время своего депутатского срока в Госдуме и последующей работы во главе Хабаровского края. Экс-губернатора приговорили к 23 годам колонии строгого режима.
В феврале 2023 года Люберецкий городской суд уже осудил Фургала на 22 года строгого режима за организацию двух убийств и покушение на убийство, которые произошли в 2000-х годах. В совокупности с этим приговором ему назначили 25 лет лишения свободы.
Сергей Фургал вину отрицал и заявлял, что оба уголовных дела носят политический характер. После его задержания в 2020 году в Хабаровске начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Кроме того, в поддержку бывшего губернатора возникло движение «Я/Мы Сергей Фургал», которое в 2024 году признали экстремистским и запретили по решению суда.
