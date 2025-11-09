МИД Бангладеш обещал пресечь выезд наемников в зону конфликта на Украине

В МИД Бангладеш заявили, что не обнаружили случаев принуждения своих граждан к участию в боевых действиях. Но, если кто-то нарушает правила и ввязывается в войну «ради собственной выгоды», это будет пресечено, сказал советник МИДа

В Министерстве иностранных дел Бангладеш прокомментировали доклад неправительственной организации BRAC о попадании граждан страны в зону боевых действий на Украине после выезда на заработки.

«Многие граждане нашей страны уезжают за границу. Если кто-то едет в страну и ввязывается в войну из жадности или по какой-либо другой причине, нам сложно это предотвратить. Мы просто посмотрим, принуждают ли кого-то к войне. Но пока ничего подобного мы не обнаружили. Если кто-то нарушает правила и ввязывается в войну ради собственной выгоды, мы обязательно это пресечем», — сказал изданию Bangla Trubune советник по иностранным делам МИД Бангладеш Тухид Хоссейн.

По меньшей мере десять граждан Бангладеш, легально отправившихся в Россию на заработки, оказались в зоне боевых действий на Украине, и теперь семьи добиваются их возвращения на родину. Об этом в докладе сообщала местная неправительственная организация BRAC.

В отчете указано, что таких граждан республики больше. Точное их число выяснить не удалось, отмечает организация.

Шарифул Хасан, заместитель директора BRAC по вопросам иммиграции и молодежи, сообщил, что на данный момент организация получила заявки на возвращение родственников от десяти семей. Он рассказал, что разыскиваемые граждане направились в Россию на заработки по действующим визам.

По сведениям BRAC, выходцам из Бангладеш предлагали зарплату в размере от 700 тыс. до 800 тыс. така ($5,7–6,6 тыс.) и трудоустройство в нефтяной, строительной или логистической сферах.

BRAC — международная организация по развитию, базирующаяся в Бангладеш, работает над сокращением бедности и расширением прав и возможностей маргинализированных сообществ в Азии и Африке. Основана в 1972 году.

BRAC обратилась в МИД Бангладеш с запросами на возвращение граждан республики, а также направила свои материалы в Департамент уголовных расследований (CID) полиции страны. Организация остается в контакте с семьями уехавших на заработки.

В CID ранее заявляли, что расследуют торговлю людьми на Украине. Ведомство подозревает в причастности к ней неуказанную группировку и утверждает, что ее силами люди попадают в зону боевых действий через Саудовскую Аравию. При этом в последнюю въезд осуществляется по туристическим визам для совершения умры (малое паломничество в исламе, которое включает в себя посещение Мекки, совершается в любое время года в отличие от хаджа), полагают в CID.

Весной 2024 года Центральное бюро расследований (CBI) соседней с Бангладеш Индии объявило о разоблачении сети вербовщиков, которые «заманивали» индийцев в Россию, пообещав работу, поступление в частные вузы или помощь с бесплатным продлением визы. Впоследствии граждане оказывались в зоне военных действий на Украине. Спецслужбы тогда провели обыски в ряде городов, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, были задержаны несколько человек.

В июле того же года премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочном увольнении индийских граждан из российской армии, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». По словам первого замглавы МИДа Виная Кватры, всего службу проходили от 35 до 50 индийцев, из них десять на тот момент вернулись домой. «Мы эту тему никак не комментируем», — говорил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В октябре 2024 года МИД Индии сообщил, что из российской армии уволены как минимум 85 граждан страны, на службе остаются еще 20.

Посольство России в Нью-Дели подчеркивало, что российские власти никогда не участвовали «ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России». Посол России в Индии Денис Алипов подчеркивал, что российские вооруженные силы не проводят набор военнослужащих среди индийцев, а те, кто подписывает контракты с военными, делают это добровольно.