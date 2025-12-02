 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Донецке передали в суд дело о наемничестве бывшего вице-премьера Грузии

Сюжет
Военная операция на Украине
Георгий Барамидзе
Георгий Барамидзе (Фото: Sputnik / РИА Новости)

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего гражданина Грузии Георгия Барамидзе по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне ВСУ (ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса). Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. Уголовный кодекс предусматривает за наемничество наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Барамидзе, занимавший пост вице-премьера Грузии в 2006–2012 годах, обвиняется заочно. Материалы дела были переданы в верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в феврале 2022 года Барамидзе в качестве наемника прибыл на территорию Украины, где вступил в состав Грузинского национального легиона (признан судом террористической организацией и запрещен на территории России).

NYT узнала, сколько американских наемников погибли в боях на стороне ВСУ
Политика
Фото:Андрей Андриенко / Reuters

«На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий» — говорится в сообщении.

Затем до апреля 2022 года фигурант принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это время в качестве вознаграждения он получил более 238 тыс. руб. в эквиваленте, отметили в ведомстве.

Ранее Барамидзе был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
ДНР Генпрокуратура наемники ВСУ Военная операция на Украине
