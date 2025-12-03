 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Общество⁠,
0

В Омской области мужчина убил свою пьющую племянницу

В Омской области пенсионер убил свою племянницу и сообщил об этом ее сестре
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В Омской области 72-летний местный житель задушил свою 41-летнюю племянницу, после чего сам позвонил сестре погибшей и рассказал о преступлении. Об этом сообщили в прокуратуре области.

По данным следствия, убийство произошло 27 августа 2025 года. Конфликт возник из-за «аморального образа жизни» женщины, которая проживала у дяди, злоупотребляла алкоголем и была лишена родительских прав.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу. Обвинение выдвинуто по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

В Петербурге 13-летнюю девочку заподозрили в убийстве матери
Общество
Фото:ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В ноябре в Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку задержали по подозрению в убийстве матери. По данным 78.ru и «Фонтанки», школьница призналась следователям в совершении преступления. Тело женщины обнаружили пожарные в подожженной квартире. Отец девочки в ночь происшествия работал в такси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Омская область убийство пенсионер

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Материалы по теме
В Екатеринбурге арестовали учителя по делу о покушении на убийство детей
Общество
В Москве женщина убила шестилетнего сына молотком и ножом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 14:19 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 14:19
Politico раскрыло план ЕК по кредиту Киеву на €165 млрд из активов России Политика, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Костин на фоне спора банков с маркетплейсами рассказал анекдот про нищего Финансы, 14:33
ВТБ запустит в Китае для российских туристов сервис оплаты по QR-коду Финансы, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Вик Уайлд назвал реалистичной целью для себя выступление на Играх-2030 Спорт, 14:28
Совладелец «Дела» объяснил отказ от сделки с «Трансмашем» и «Росатомом» Бизнес, 14:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Песков отказался считать слова Рубио «вбросом» Политика, 14:14
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Санта-Клаус, ФРС США и Vanguard. Что еще поможет курсу биткоина в декабре Крипто, 14:07
Сбой на Кольцевой линии метро в Москве объяснили человеком на путях Общество, 14:06
Politico предрекло крупнейший кризис для фон дер Ляйен с 1999 года Политика, 14:02
Тайвань разрешит выпуск стейблкоинов. Что думают власти Китая Крипто, 14:01
В Рязани пройдет «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» РБК Компании, 14:00