В Омской области мужчина убил свою пьющую племянницу

В Омской области пенсионер убил свою племянницу и сообщил об этом ее сестре

В Омской области 72-летний местный житель задушил свою 41-летнюю племянницу, после чего сам позвонил сестре погибшей и рассказал о преступлении. Об этом сообщили в прокуратуре области.

По данным следствия, убийство произошло 27 августа 2025 года. Конфликт возник из-за «аморального образа жизни» женщины, которая проживала у дяди, злоупотребляла алкоголем и была лишена родительских прав.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу. Обвинение выдвинуто по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

В ноябре в Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку задержали по подозрению в убийстве матери. По данным 78.ru и «Фонтанки», школьница призналась следователям в совершении преступления. Тело женщины обнаружили пожарные в подожженной квартире. Отец девочки в ночь происшествия работал в такси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.