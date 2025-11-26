В Петербурге 13-летнюю девочку заподозрили в убийстве матери
Тринадцатилетнюю девочку задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве матери. Девочка призналась следователям в преступлении, сообщает 78.ru со ссылкой на источник и подтверждает «Фонтанка». Местное СК возбудило дело об убийстве.
Тело матери обнаружили прибывшие пожарные — квартира была подожжена. В декабре женщине должно было исполниться 47 лет. Школьница находится в больнице.
Собеседник 78.ru добавил, что девочка призналась следователям в совершенном преступлении. Отец семейства подрабатывал в такси, ночью его дома не было. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Главное следственное управление петербургского СК РФ сообщило, что по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК).
