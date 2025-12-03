Kyiv Post узнал, почему встреча Зеленского и Уиткоффа в Европе отменена

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Предполагаемая встреча президента Владимира Зеленского с делегацией США в Европе была отменена из-за внезапного возвращения украинского лидера в Киев. Об этом сообщил вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу.

Журналист написал в соцсети на X, что «встреча в Брюсселе отменяется», ссылаясь на источники, и отметил, что Зеленский возвращается на Украину.

Накануне спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прилетали в Москву, где в Кремле их принял президент России Владимир Путин. Встреча продлилась около пяти часов — стороны обсудили мирный план по Украине. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане, но беседа была «содержательной». Переговоры были закрытыми, а стороны решили не раскрывать их суть.

Пока переговоры еще продолжались, Axios сообщил о планах Уиткоффа встретиться с Зеленским после Москвы в «европейской стране». Официально подготовка встречи Зеленского с Уиткоффом не анонсировалась ни одной из сторон.