Переговоры России и США⁠,
0

Kyiv Post узнал, почему встреча Зеленского и Уиткоффа в Европе отменена

Журналист Рауфоглу: Зеленский уехал в Киев, не дождавшись встречи с Уиткоффом
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Предполагаемая встреча президента Владимира Зеленского с делегацией США в Европе была отменена из-за внезапного возвращения украинского лидера в Киев. Об этом сообщил вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу.

Журналист написал в соцсети на X, что «встреча в Брюсселе отменяется», ссылаясь на источники, и отметил, что Зеленский возвращается на Украину.

Накануне спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прилетали в Москву, где в Кремле их принял президент России Владимир Путин. Встреча продлилась около пяти часов — стороны обсудили мирный план по Украине. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане, но беседа была «содержательной». Переговоры были закрытыми, а стороны решили не раскрывать их суть.

Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США. Видео
Политика

Пока переговоры еще продолжались, Axios сообщил о планах Уиткоффа встретиться с Зеленским после Москвы в «европейской стране». Официально подготовка встречи Зеленского с Уиткоффом не анонсировалась ни одной из сторон.

Читайте РБК в Telegram.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Владимир Зеленский Стив Уиткофф
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
