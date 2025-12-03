FT сравнила вид и настроение Уиткоффа на встречах с Путиным и украинцами

Стивен Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве 2 декабря спецпосланник президента США Стивен Уиткофф был выбрит и демонстрировал доброжелательность к собеседникам в отличие от встречи с украинской делегацией в Майями за два дня до этого. На смену настроения Уиткоффа обратил внимание корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.

«Стив Уиткофф сидит напротив украинцев в Майями: небритый и неопрятный. Серьезный, избегает зрительного контакта и не улыбается. Стив Уиткофф — напротив Путина: широко улыбается, выбрит начисто, внимательный», — поделился журналист наблюдениями в соцсети X.

Последний раунд переговоров между американцами и украинской делегацией прошел 30 ноября 2025 года в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майями, штат Флорида. Со стороны США в них помимо спецпосланника участвовали госсекретарь США Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украинских переговорщиков возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Стороны обсуждали план урегулирования конфликта на Украине, предложенный Вашингтоном. После этой встречи Уиткофф и Кушнер отправились в Москву. Встреча в Кремле с участием президента России продлилась около пяти часов.

Помощник Путина Юрий Ушаков, также участвовавший в переговорах, назвал прошедшую беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной».

Для Уиткоффа это была шестая поездка в Россию в 2025 году.