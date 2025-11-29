 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Reuters узнал, что Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО

Рубио пропустит встречу глав МИД НАТО 3 декабря в Брюсселе, узнал Reuters.﻿ На фоне увольнения главы офиса Зеленского﻿ США представит замгоссекретаря Ландау
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Martial Trezzini / AP/ ТАСС)

Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на следующей неделе, 3 декабря, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Вашингтон будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау, второй по значимости дипломат США.

Рубио принял это решение в «особенно напряженный момент для Украины» — на фоне отставки главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, а также работы американской и украинской сторон над мирным планом США, говорится в материале.

Отсутствие госсекретаря США на встрече может усугубить вопросы относительно приверженности Вашингтона европейской безопасности, отмечает Reuters.

Утром 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики у Ермана прошли обыски. В тот же день он подал в отставку. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть».

По информации Axios, Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Axios узнал, что Ермак ушел в отставку за день до переговоров в США
Политика
Андрей Ермак

Обычно в год проходят только две официальные встречи министров иностранных дел НАТО, и госсекретарь США на них крайне редко отсутствует, говорится в материале. В Госдепартаменте отметили, что Рубио регулярно ведет переговоры с союзниками по НАТО, но комментировать возможное отсутствие Рубио на предстоящей встрече отказались.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно намекал, что может выйти из НАТО. В начале прошлого года он заявил, что Вашингтон при нем останется в НАТО только в случае, если альянс будет «платить по счетам».

После прихода к власти во второй раз республиканец добился согласия стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будет направляться непосредственно на нужды обороны, а еще 1,5% — на смежные расходы, такие как кибербезопасность и развитие инфраструктуры. Россия воспринимает рост оборонных расходов НАТО как опасную тенденцию.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Марко Рубио США Украина НАТО
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Вэнс и Рубио опровергли, что между ними есть разногласия по Украине
Политика
Politico узнало о роли Рубио в смягчении давления Вашингтона на Киев
Политика
Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 00:53 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 00:53
Airbus предупредила о массовом отзыве самолетов A320 для замены ПО Бизнес, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Орбан после встречи с Путиным поужинал борщом, салом и блинами с икрой Политика, 00:36
Reuters узнал, что Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Какие рекорды может побить Овечкин в своем последнем сезоне в НХЛ Спорт, 00:00
Суд арестовал организатора подмосковного рехаба, где избивали подростков Общество, 28 ноя, 23:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
NYT узнала о телефонном разговоре Трампа и Мадуро Политика, 28 ноя, 23:32
Axios узнал, что Ермак ушел в отставку за день до переговоров в США Политика, 28 ноя, 23:27
Что отставка Ермака значит для Зеленского и переговоров по мирному плану Политика, 28 ноя, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 28 ноя, 23:00
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году Политика, 28 ноя, 22:49
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 28 ноя, 22:46
Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года Политика, 28 ноя, 22:40