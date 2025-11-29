Reuters узнал, что Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО

Рубио пропустит встречу глав МИД НАТО 3 декабря в Брюсселе, узнал Reuters.﻿ На фоне увольнения главы офиса Зеленского﻿ США представит замгоссекретаря Ландау

Марко Рубио (Фото: Martial Trezzini / AP/ ТАСС)

Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на следующей неделе, 3 декабря, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Вашингтон будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау, второй по значимости дипломат США.

Рубио принял это решение в «особенно напряженный момент для Украины» — на фоне отставки главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, а также работы американской и украинской сторон над мирным планом США, говорится в материале.

Отсутствие госсекретаря США на встрече может усугубить вопросы относительно приверженности Вашингтона европейской безопасности, отмечает Reuters.

Утром 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики у Ермана прошли обыски. В тот же день он подал в отставку. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть».

По информации Axios, Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Обычно в год проходят только две официальные встречи министров иностранных дел НАТО, и госсекретарь США на них крайне редко отсутствует, говорится в материале. В Госдепартаменте отметили, что Рубио регулярно ведет переговоры с союзниками по НАТО, но комментировать возможное отсутствие Рубио на предстоящей встрече отказались.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно намекал, что может выйти из НАТО. В начале прошлого года он заявил, что Вашингтон при нем останется в НАТО только в случае, если альянс будет «платить по счетам».

После прихода к власти во второй раз республиканец добился согласия стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будет направляться непосредственно на нужды обороны, а еще 1,5% — на смежные расходы, такие как кибербезопасность и развитие инфраструктуры. Россия воспринимает рост оборонных расходов НАТО как опасную тенденцию.