Reuters узнал, что Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на следующей неделе, 3 декабря, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Вашингтон будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау, второй по значимости дипломат США.
Рубио принял это решение в «особенно напряженный момент для Украины» — на фоне отставки главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, а также работы американской и украинской сторон над мирным планом США, говорится в материале.
Отсутствие госсекретаря США на встрече может усугубить вопросы относительно приверженности Вашингтона европейской безопасности, отмечает Reuters.
Утром 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики у Ермана прошли обыски. В тот же день он подал в отставку. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть».
По информации Axios, Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Обычно в год проходят только две официальные встречи министров иностранных дел НАТО, и госсекретарь США на них крайне редко отсутствует, говорится в материале. В Госдепартаменте отметили, что Рубио регулярно ведет переговоры с союзниками по НАТО, но комментировать возможное отсутствие Рубио на предстоящей встрече отказались.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно намекал, что может выйти из НАТО. В начале прошлого года он заявил, что Вашингтон при нем останется в НАТО только в случае, если альянс будет «платить по счетам».
После прихода к власти во второй раз республиканец добился согласия стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будет направляться непосредственно на нужды обороны, а еще 1,5% — на смежные расходы, такие как кибербезопасность и развитие инфраструктуры. Россия воспринимает рост оборонных расходов НАТО как опасную тенденцию.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили