В МИДе не увидели предпосылок для возобновления диалога с Грузией
Россия не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией, хотя Москва открыта к нормализации отношений с Тбилиси. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве иностранных дел России.
«Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии», — сказали изданию в МИДе.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году после окончания пятидневной войны в августе того же года. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.
Помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру, остальные страны рассматривают их как часть Грузии.
В ведомстве отметили, что требование отказа от признания Абхазии и Южной Осетии является нереалистичным и ущербным для самой Грузии. Там напомнили, что Россия неоднократно подчеркивала необратимость решений о признании государственности республик.
При этом в МИДе подчеркнули, что Москва открыта к шагам по нормализации отношений с Грузией в той степени, в которой к этому готов сам Тбилиси. «Мяч на грузинской стороне, которая, как мы полагаем, сама должна быть в этом заинтересована больше других», —заключили в ведомстве.
В феврале премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у страны «нет возможности» восстановить с Россией дипломатические отношения из-за позиции Москвы по Абхазии и Южной Осетии.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили