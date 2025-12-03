В МИДе не увидели предпосылок для возобновления диалога с Грузией

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией, хотя Москва открыта к нормализации отношений с Тбилиси. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии», — сказали изданию в МИДе.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году после окончания пятидневной войны в августе того же года. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру, остальные страны рассматривают их как часть Грузии.

В ведомстве отметили, что требование отказа от признания Абхазии и Южной Осетии является нереалистичным и ущербным для самой Грузии. Там напомнили, что Россия неоднократно подчеркивала необратимость решений о признании государственности республик.

При этом в МИДе подчеркнули, что Москва открыта к шагам по нормализации отношений с Грузией в той степени, в которой к этому готов сам Тбилиси. «Мяч на грузинской стороне, которая, как мы полагаем, сама должна быть в этом заинтересована больше других», —заключили в ведомстве.

В феврале премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у страны «нет возможности» восстановить с Россией дипломатические отношения из-за позиции Москвы по Абхазии и Южной Осетии.