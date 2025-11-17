Грузия упразднит созданную при Саакашвили администрацию Южной Осетии
Правительство Грузии решило упразднить временную администрацию Южной Осетии, которая была создана в 2007 году при бывшем президенте Михаиле Саакашвили, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает 1TV.GE.
По утверждению Папуашвили, решение о создании временной администрации Южной Осетии в 2007 году «искусственно восстановило» границы Юго-Осетинской автономной области, упраздненной в 1990 году. Этот шаг, по его словам, впоследствии стал одним из ключевых факторов, способствовавших «российской военной агрессии в 2008 году».
«В то время когда Грузия годами укрепляла свою политику непризнания, использование режимом «Единого национального движения» термина «Южная Осетия», даже косвенно, изначально было предательством Конституции и национальных интересов. Никакой «Южной Осетии» в правовом и политическом пространстве Грузии вообще не существует», — заявил он.
Папуашвили отметил, что «неконституционные выборы», в результате которых был провозглашен президент Южной Осетии, были проведены также при правительстве «Единого национального движения» — в ноябре 2006 года. «Этим актом тогдашняя власть косвенно легитимировала сепаратистские процессы, что является вопиющим и грубым предательством государственных интересов Грузии», — добавил он.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. 8 августа 2008 года он отдал приказ ввести на территорию отделившейся Южной Осетии войска. В ответ на тот момент президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру».
По официальной статистике, во время пятидневного конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.
В конце августа того же года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, которая также самопровозгласила суверенитет в 1992-м. Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Папуашвили назвал решения бывшего правительства «частью геополитического маневра внешней державы, в котором Грузия была превращена в жертвенную пешку». По его словам, именно проводимая под руководством Саакашвили политика спровоцировала эскалацию в регионе и в итоге «подтолкнула страну к войне».
«После консультаций с правительством нами принято решение об упразднении администрации административно-территориальной единицы, образованной на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области», — сказал он.
Вместе с тем, отметил спикер парламента, муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигви и Эредви продолжат свою деятельность. «Они были избраны в 2006 году в полном соответствии с Конституцией. Они представляют собой единственное законно избранное и действующее правительство в Цхинвальском регионе и, таким образом, являются единственным законным продолжением правового и конституционного строя Грузии», — заключил он.
