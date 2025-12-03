Белый дом анонсировал заявление Трампа в среду

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением, следует из расписания главы государства, которое публикует Roll Call.

Заявление Трампа запланировано на 14:30 по североамериканскому восточному времени (22.30 мск). Тема обращения не уточняется. Мероприятие пройдет в Овальном кабинете.

Накануне в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около пяти часов. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По итогам встречи Ушаков заявил, что США и Россия пока не договорились о компромиссном мирном плане, в частности из-за территориального вопроса.

При этом помощник президента назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». Ушаков также подчеркнул, что некоторые американские наработки выглядят «более-менее приемлемыми», но их необходимо обсуждать.