В Москве спрогнозировали туман третий день подряд
В среду, 3 декабря, жителей Москвы ожидает облачная погода, преимущественно без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погоды». В утренние часы прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200 м, предупредили в Гидрометцентре.
Температура воздуха в столице днем составит плюс 2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1. Ожидается высокая влажность — 77% и слабый северо-западный ветер с порывами до 1 м/с. Атмосферное давление повышенное, до 758 мм ртутного столба.
Туман в Москве прогнозируют третий день подряд. С таким атмосферным явлением жители столицы столкнулись в первый день календарный зимы, а также днем позже, 2 декабря.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что до конца недели характер метеоусловий существенно не изменится. По прогнозам синоптиков, снежный покров сформируется в Московском регионе к середине декабря.
