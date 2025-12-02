Москвичам спрогнозировали туман и легкие заморозки
Во вторник, 2 декабря, жителей Москвы ждет пасмурная погода, но без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр предупредил, что утром местами возможен туман с ухудшением видимости до 200 м.
Днем температура воздуха в столичном регионе прогреется до плюс 2 градусов. Из-за порывов ветра погода будет ощущаться холоднее, примерно как при минус 3 градусах. Ожидается высокая влажность — 92%. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.
В Гидрометцентре накануне сообщили, что в Москве с вечера понедельника до утра среды был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что минувшей ночью в столицу, после почти недельного перерыва, вернулись заморозки. «В такой ситуации обилие влаги в воздухе привело к ее конденсации и образовании очагов туманов <...> Интенсивного прогрева сегодня не ожидается — температура лишь немного превысит нулевую отметку, что приведет к довольно длительному туманному периоду», — написал Леус в телеграм-канале.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили