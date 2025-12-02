Москвичам спрогнозировали туман и легкие заморозки

Во вторник, 2 декабря, жителей Москвы ждет пасмурная погода, но без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр предупредил, что утром местами возможен туман с ухудшением видимости до 200 м.

Днем температура воздуха в столичном регионе прогреется до плюс 2 градусов. Из-за порывов ветра погода будет ощущаться холоднее, примерно как при минус 3 градусах. Ожидается высокая влажность — 92%. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре накануне сообщили, что в Москве с вечера понедельника до утра среды был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что минувшей ночью в столицу, после почти недельного перерыва, вернулись заморозки. «В такой ситуации обилие влаги в воздухе привело к ее конденсации и образовании очагов туманов <...> Интенсивного прогрева сегодня не ожидается — температура лишь немного превысит нулевую отметку, что приведет к довольно длительному туманному периоду», — написал Леус в телеграм-канале.