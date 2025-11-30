Москвичей предупредили о сильном тумане
В Москве утром 1 декабря прогнозируется туман. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения, передает дептранс столицы. Ухудшение видимости — от 200 до 700 м.
Водителей призывают быть внимательнее за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также их просят не отвлекаться на телефон во время поездок.
Прежде густой туман накрыл Москву 5 ноября. Местами он ухудшал видимость до 200 м. Он также наблюдался в Смоленской, Тверской, Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской, Курской и Брянской областях.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями Гидрометцентр России объявлял в столице желтый уровень погодной опасности. Он длился до 9:00 5 ноября. Аналогичное предупреждение было объявлено и для Московской области.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили