Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о сильном тумане

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве утром 1 декабря прогнозируется туман. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения, передает дептранс столицы. Ухудшение видимости — от 200 до 700 м.

Водителей призывают быть внимательнее за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также их просят не отвлекаться на телефон во время поездок.

Прежде густой туман накрыл Москву 5 ноября. Местами он ухудшал видимость до 200 м. Он также наблюдался в Смоленской, Тверской, Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской, Курской и Брянской областях.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями Гидрометцентр России объявлял в столице желтый уровень погодной опасности. Он длился до 9:00 5 ноября. Аналогичное предупреждение было объявлено и для Московской области.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
туман движение Москва
