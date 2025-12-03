В девяти российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса и Тамбова сняли ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

О возобновлении полетов он сообщил в 06:21 мск.

Позднее, в 6:29 мск, он написал об открытии аэропортов Пензы, Самары, Ульяновска и Саратова. На момент публикации ограничения действуют в воздушной гавани Ярославля.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Минувшей ночью дроны атаковали Саратовскую и Ростовскую области, пострадавших, предварительно, нет. Из-за падения осколков украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в Тамбовской области.