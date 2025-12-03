 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за рекордные $30,2 млн

«Зимнее яйцо» Карла Фаберже из хрусталя и бриллиантов — пасхальный подарок императора Николая II его матери Марии Федоровне — было продано на аукционе Christie`s за рекордные £ 22,9 млн с учетом комиссии (около $30,2 млн), следует из публикации лондонского аукционного дома Christie`s.

Шедевр ювелирного искусства является одним из всего семи подобных изделий, остающихся в руках частных коллекционеров, сообщили в лондонском отделении Christie's, передает ABC News.

«Зимнее яйцо» имеет высоту около 10 см и выполнено из тонко вырезанного горного хрусталя. Его корпус украшен платиновым узором в виде снежинок, инкрустированным примерно 4 500 миниатюрными бриллиантами. Внутри яйца в качестве сюрприза находится съемная миниатюрная корзина с украшенными драгоценностями кварцевыми цветами, символизирующими весну. Стебель и тычинки цветов изготовлены из золотой проволоки.

Цена продажи, включающая премию покупателя, превысила $18,5 млн — столько заплатили в 2007 году на другом аукционе Christie's за яйцо Фаберже, созданное для семьи Ротшильдов.

«Зимнее яйцо» Фаберже было выставлено на аукционе Christie’s в октябре в третий раз. В 1994 году яйцо было продано на торгах за $5,58 млн, а в 2002 году его приобрел коллекционер из Катара за $9,58 млн.

США нашли на задержанной яхте российского бизнесмена яйцо Фаберже
Политика
Фото:Marco Garcia / Reuters

Карл Фаберже и его ювелирный дом с 1885 по 1917 год изготовили более 50 яиц по императорскому заказу, каждое из них — уникальное и содержит скрытый сюрприз. Традицию дарить пасхальные яйца начал император Александр III, вручавший их супруге. Его преемник Николай II продолжил обычай — он дарил яйца жене и матери.

«Зимнее яйцо» Николай II заказал для своей матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, как подарок к Пасхе 1913 года. Это одно из двух яиц, созданных ювелиром Альмой Пил, другое принадлежит британской королевской семье.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Фаберже аукционы Николай II Christie's
Материалы по теме
Предприниматель родом из Нижнего Новгорода купил компанию «Фаберже»
Бизнес
Коллекцию изделий Фаберже продали на аукционе в Лондоне почти за $7 млн
Общество
Forbes узнал, что «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 06:58 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 06:58
В мире — «великая передача богатства». Кто от нее выиграетПодписка на РБК, 07:01
Все российские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов Политика, 06:53
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине Политика, 06:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за рекордные $30,2 млн Общество, 06:45
В девяти российских аэропортах сняли ограничения на полеты Общество, 06:30
На тамбовской нефтебазе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар Политика, 06:29
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
ЕС принял предварительное соглашение по запрету импорта газа из России Политика, 06:18
ПВО сбила дроны над пятью регионами Ростовской области Политика, 06:11
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина, Трампа и Зеленского Политика, 05:38
В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров Общество, 05:35
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией Политика, 05:00
Россия и США договорились продолжить контакты на уровне помощников Политика, 04:33