«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за рекордные $30,2 млн
«Зимнее яйцо» Карла Фаберже из хрусталя и бриллиантов — пасхальный подарок императора Николая II его матери Марии Федоровне — было продано на аукционе Christie`s за рекордные £ 22,9 млн с учетом комиссии (около $30,2 млн), следует из публикации лондонского аукционного дома Christie`s.
Шедевр ювелирного искусства является одним из всего семи подобных изделий, остающихся в руках частных коллекционеров, сообщили в лондонском отделении Christie's, передает ABC News.
«Зимнее яйцо» имеет высоту около 10 см и выполнено из тонко вырезанного горного хрусталя. Его корпус украшен платиновым узором в виде снежинок, инкрустированным примерно 4 500 миниатюрными бриллиантами. Внутри яйца в качестве сюрприза находится съемная миниатюрная корзина с украшенными драгоценностями кварцевыми цветами, символизирующими весну. Стебель и тычинки цветов изготовлены из золотой проволоки.
Цена продажи, включающая премию покупателя, превысила $18,5 млн — столько заплатили в 2007 году на другом аукционе Christie's за яйцо Фаберже, созданное для семьи Ротшильдов.
«Зимнее яйцо» Фаберже было выставлено на аукционе Christie’s в октябре в третий раз. В 1994 году яйцо было продано на торгах за $5,58 млн, а в 2002 году его приобрел коллекционер из Катара за $9,58 млн.
Карл Фаберже и его ювелирный дом с 1885 по 1917 год изготовили более 50 яиц по императорскому заказу, каждое из них — уникальное и содержит скрытый сюрприз. Традицию дарить пасхальные яйца начал император Александр III, вручавший их супруге. Его преемник Николай II продолжил обычай — он дарил яйца жене и матери.
«Зимнее яйцо» Николай II заказал для своей матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, как подарок к Пасхе 1913 года. Это одно из двух яиц, созданных ювелиром Альмой Пил, другое принадлежит британской королевской семье.
