Общество
0

Forbes узнал, что «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
«Зимнее яйцо» Фаберже, одно из самых известных императорских пасхальных яиц, в третий раз выставлено на аукционе Christie’s, узнал Forbes. Шедевр в последний раз был приобретен за $9,6 млн коллекционером из Катара
Фото: Виктор Великжанин / ТАСС
Фото: Виктор Великжанин / ТАСС

«Зимнее яйцо» Карла Фаберже — пасхальный подарок императора Николая II его матери Марии Федоровне — в третий раз выставлено на аукционе Christie’s, сообщает Forbes.

В 1994 году шедевр ювелирного искусства был продан на торгах за $5,58 млн, а в 2002 году ушел с молотка за рекордные $9,58 млн.

Изделие знаменитой фирмы Фаберже прославилось уникальным дизайном. Авторами стали молодой ювелир Альма Пиль и мастера, связанные со знаменитой династией.

Корпус яйца выполнен из горного хрусталя — сложнейшего для обработки материала. Сюрприз — платиновая корзина с анемонами, украшенная розовыми бриллиантами. Каждый цветок вырезан из цельного куска белого кварца, стебель и тычинки выполнены из золотой проволоки.

Особую ценность яйцу придают его монохромная гамма и ювелирная виртуозность исполнения.

Последний владелец шедевра — наследники катарского коллекционера шейха Сауда бин Мухаммеда Аль Тани — вновь выставили его на продажу через Christie’s.

Предприниматель родом из Нижнего Новгорода купил компанию «Фаберже»
Бизнес
Сергей Мосунов

Ювелирную деятельность семья Фаберже начала в Российской империи в первой половине XIX века, но сотрудничество компании с царской семьей началось во второй половине того же века при управлении Карла Фаберже.

Первое пасхальное яйцо было изготовлено в 1885–1886 годах по заказу императора Александра III для супруги Марии Федоровны. Фаберже был удостоен звания «ювелир по особому назначению Императорской Короны». Заказы для дома Романовых Фаберже выполняли вплоть до революции. Со сменой власти в России компания Фаберже была национализирована, Карл Фаберже смог покинуть страну. Он умер в 1920 году.

С 1885 по 1916 год ювелирный дом Карла Фаберже изготовил 50 пасхальных яиц по императорскому заказу.

