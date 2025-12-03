 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести «ежегодную предновогоднюю выплату пенсионерам в размере 5 тыс. руб., обращение депутата к главе Минтруда Антону Котякову есть в распоряжении «РИА Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — «Новогоднего капитала» для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей», — сказано в обращении.

Единовременную выплату, не подлежащую налогообложению, предлагается перечислять всем пенсионерам не позднее чем за две недели до 31 декабря.

По мнению парламентария, эта мера поддержки даст пенсионерам возможность заблаговременно спланировать свои праздничные расходы и продемонстрирует заботу государства о старшем поколении.

В России проиндексируют все виды пенсий в 2026 году
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

В октябре депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили ввести единовременную федеральную выплату для пенсионеров от 70 лет в размере 5 тыс. руб., приурочив ее ко Дню пожилого человека.

Как отметил Миронов, размеры и условия подобных выплат по российским регионам значительно различаются. По его мнению, это создает неравные условия для пенсионеров, которые зачастую имеют равные заслуги перед государством.

Читайте РБК в Telegram.

Плугина Ирина
Госдума ЛДПР пенсионеры выплаты
