Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео
В Москве началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
Он приехал в Москву после переговоров с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым при участии госсекретаря США Марко Рубио. На этой встрече Рубио и Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер обсуждали мирный план США и его ключевые пункты — территориальные вопросы и возможное вступление Украины в НАТО.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили