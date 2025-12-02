 Перейти к основному контенту
Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео

Появилось видео начала встречи Путина и Уиткоффа
Мирный план по Украине

Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео
В Москве началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Он приехал в Москву после переговоров с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым при участии госсекретаря США Марко Рубио. На этой встрече Рубио и Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер обсуждали мирный план США и его ключевые пункты — территориальные вопросы и возможное вступление Украины в НАТО.

Владимир Путин Стив Уиткофф встреча Москва США Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Зеленский назвал самый сложный вопрос на мирных переговорах
Политика
Глава МИД Турции связал мирный план по Украине с безопасностью Европы
Политика
Зеленский дал тайные директивы делегации Украины на мирных переговорах
Политика
