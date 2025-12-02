Экс-судья из Адыгеи получил более 3 лет колонии за ДТП с ребенком
Советский районный суд Краснодара признал бывшего судью из Адыгеи Анатолия Горголина виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
22 июля 2023 года Горголин, управляя автомобилем Mercedes-Benz, в Майкопе объехал остановившиеся перед светофором машины, выехал на обочину и столкнулся с автомобилем Ford Focus. После аварии он продолжил движение с превышением скорости, выехал в парк и совершил наезд на ребенка 2014 года рождения, от полученных травм тот скончался на месте. Два пассажира, которые были в машине Горголина, получили травмы.
В судебном заседании мужчина признал вину, заявив, что плохо помнит обстоятельства произошедшего.
Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года четыре месяца в колонии-поселении. С мужчины также взыскали 10 млн руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших.
В октябре в Свердловской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли дети. Автомобиль на скорости въехал в крыльцо магазина, где на пешеходном переходе находились три ребенка. Две девочки погибли на месте, еще один ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным ГИБДД, 37-летний водитель не справился с управлением. Позже стало известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
