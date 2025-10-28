 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В МВД сообщили об опьянении водителя, сбившего на Урале трех детей

В МВД сообщили об опьянении водителя, сбившего на Урале трех детей у магазина
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Ревде Свердловской области задержан водитель, находившийся в состоянии опьянения, по подозрению в совершении ДТП, где погибли двое детей. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным правоохранительных органов, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. «Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии — 0,753 мг/л», — заявил Горелых.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. «Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — отметил представитель МВД.

За жизнь третьего пострадавшего ребенка продолжают бороться врачи. Горелых выразил соболезнования родным погибших детей.

На Урале автомобиль протаранил продуктовый магазин и насмерть сбил детей
Общество

27 октября автомобиль на скорости въехал в крыльцо продуктового магазина в Ревде, об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В момент аварии трое детей стояли на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала светофора. Две девочки скончались на месте до прибытия скорой помощи, третья пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
ДТП Свердловская область задержание Ревда Дети
Материалы по теме
В Ревде объявили траур после смертельного ДТП с сестрами 7 и 9 лет
Общество
На Урале автомобиль протаранил продуктовый магазин и насмерть сбил детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Как вертикальная интеграция помогает финтеху снижать издержки РБК Компании, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Сын звезды «Интернов» проиграл апелляцию на срок за дропперство Общество, 17:27
«Яндекс» обсудит с вендорами расширение функций «Алисы» на смартфонах Технологии и медиа, 17:25
Бывшего замначальника тыла Росгвардии осудили на 9 лет за взятку Общество, 17:19
Лукашенко заявил, что «всегда спорит» с Лавровым при встрече Политика, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Эксперты заявили о восстановлении спроса на вторичное жилье в России Недвижимость, 17:14
Bloomberg рассказал о разрушительном воздействии ИИ на мировую экономику Общество, 17:14
Ротация против текучки: как в «Додо Пицце» удерживают сотрудников Образование, 17:10
Госдума одобрила закон об освобождении от платы за капремонт Недвижимость, 17:08
Экс-главу «Укрэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве Политика, 17:03
Появилась третья в мире публичная компания с капитализацией свыше $4 трлн Бизнес, 17:00
В МВД сообщили об опьянении водителя, сбившего на Урале трех детей Общество, 17:00