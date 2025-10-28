В МВД сообщили об опьянении водителя, сбившего на Урале трех детей
В Ревде Свердловской области задержан водитель, находившийся в состоянии опьянения, по подозрению в совершении ДТП, где погибли двое детей. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным правоохранительных органов, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. «Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии — 0,753 мг/л», — заявил Горелых.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. «Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — отметил представитель МВД.
За жизнь третьего пострадавшего ребенка продолжают бороться врачи. Горелых выразил соболезнования родным погибших детей.
27 октября автомобиль на скорости въехал в крыльцо продуктового магазина в Ревде, об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В момент аварии трое детей стояли на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала светофора. Две девочки скончались на месте до прибытия скорой помощи, третья пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов