В МВД сообщили об опьянении водителя, сбившего на Урале трех детей у магазина

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Ревде Свердловской области задержан водитель, находившийся в состоянии опьянения, по подозрению в совершении ДТП, где погибли двое детей. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным правоохранительных органов, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. «Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии — 0,753 мг/л», — заявил Горелых.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. «Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — отметил представитель МВД.

За жизнь третьего пострадавшего ребенка продолжают бороться врачи. Горелых выразил соболезнования родным погибших детей.

27 октября автомобиль на скорости въехал в крыльцо продуктового магазина в Ревде, об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В момент аварии трое детей стояли на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала светофора. Две девочки скончались на месте до прибытия скорой помощи, третья пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.