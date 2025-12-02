Путин обвинил Запад в желании устранить конкуренцию ради монополии
Страны Запада хотят устранить конкурентов и сохранить свои былые привилегии и ускользающую от них монополию, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить в быстро меняющем мире свои былые привилегии, ту самую ускользающую монополию», — сказал президент.
Также президент в своем выступлении отметил, что «турбулентность в современном мире» вызвана неконкурентными мерами борьбы некоторых западных стран.
Год назад, в ноябре 2024 года, Путин заявил, что любая монополия «рано или поздно заканчивается», а странам Запада показалось, что «наступившая монополия... и есть станция назначения». Тогда же президент подчеркнул, что Россия не воспринимает Запад как врага.
В июне 2025 года Путин подчеркнул, что агрессивным является Запад, а не Россия, что демонстрируют действия западных стран в последние годы. Президент отметил, что страны Запада начинают активно вооружаться на фоне риторики о «якобы о мнимой агрессивности России».
