Минюст признал нежелательной Международную федерацию за права человека

Минюст внес французскую Международную федерацию за права человека (Fédération internationale pour les droits humains) в перечень нежелательных в России организаций, следует из реестра ведомства.

Генпрокуратура признала организацию нежелательной в России 13 ноября.

Международная федерация за права человека основана в 1922 году. Является неправительственной правозащитной организацией. Согласно информации на сайте федерации, в нее входят 178 членских организаций, которые работают более чем в 100 странах.

Минюст не первый раз признает нежелательными в России иностранные правозащитные организации. Ранее в реестре оказалась американская Human Rights Watch. В августе Минюст объявил нежелательной организацией Human Rights Funders Network. Тогда же в список нежелательных организаций попал Helsinki Foundation for Human Rights.