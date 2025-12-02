Минюст признал нежелательной Международную федерацию за права человека
Минюст внес французскую Международную федерацию за права человека (Fédération internationale pour les droits humains) в перечень нежелательных в России организаций, следует из реестра ведомства.
Генпрокуратура признала организацию нежелательной в России 13 ноября.
Международная федерация за права человека основана в 1922 году. Является неправительственной правозащитной организацией. Согласно информации на сайте федерации, в нее входят 178 членских организаций, которые работают более чем в 100 странах.
Минюст не первый раз признает нежелательными в России иностранные правозащитные организации. Ранее в реестре оказалась американская Human Rights Watch. В августе Минюст объявил нежелательной организацией Human Rights Funders Network. Тогда же в список нежелательных организаций попал Helsinki Foundation for Human Rights.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили