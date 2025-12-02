 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минюст признал нежелательной Международную федерацию за права человека

Министерство юстиции Российской Федерации, Москва
Министерство юстиции Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст внес французскую Международную федерацию за права человека (Fédération internationale pour les droits humains) в перечень нежелательных в России организаций, следует из реестра ведомства.

Генпрокуратура признала организацию нежелательной в России 13 ноября.

Международная федерация за права человека основана в 1922 году. Является неправительственной правозащитной организацией. Согласно информации на сайте федерации, в нее входят 178 членских организаций, которые работают более чем в 100 странах.

Минюст объявил иноагентом издание DOXA
Политика
Здание Министерства юстиции России

Минюст не первый раз признает нежелательными в России иностранные правозащитные организации. Ранее в реестре оказалась американская Human Rights Watch. В августе Минюст объявил нежелательной организацией Human Rights Funders Network. Тогда же в список нежелательных организаций попал Helsinki Foundation for Human Rights.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минюст правозащитная организация нежелательные организации Франция
Материалы по теме
Минюст объявил иноагентом издание DOXA
Политика
Human Rights Watch и разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательными
Политика
В России признали нежелательным закрытый фонд Equal Rights Trust
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 18:28 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 18:28
Путин заявил, что спецоперация на Украине идет «хирургическими методами» Политика, 18:36
Рынок акций упал на фоне слов Путина про войну с Европой Инвестиции, 18:35
Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря Политика, 18:26
Володин призвал Думу «не стоять в стороне» из-за «дела Долиной» Общество, 18:25
Рютте заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по вступлению Украины Политика, 18:21
Путин отвел несколько дней на взятие под контроль Купянска-Узлового Политика, 18:20
Путин рассказал, какой ответ готова дать Россия на атаки на танкеры Политика, 18:19
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости Политика, 18:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ опустил курс доллара до минимума за 2,5 года Инвестиции, 18:11
Путин рассказал об особом значении Красноармейска Политика, 18:07
Путин поручил правительству создать программу IPO и SPO госкомпаний Инвестиции, 18:04
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59