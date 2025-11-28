Human Rights Watch и украинскую компанию признали нежелательными в России
Американская правозащитная организация Human Rights Watch признана нежелательной в России, запись об этом появилась 28 ноября в соответствующем реестре Минюста.
В 2022 году сайт организации в России был заблокирован Роскомнадзором.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили