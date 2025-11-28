Human Rights Watch и украинскую компанию признали нежелательными в России

Фото: Randy Shropshire / Getty Images for Human Rights Watch

Американская правозащитная организация Human Rights Watch признана нежелательной в России, запись об этом появилась 28 ноября в соответствующем реестре Минюста.

В 2022 году сайт организации в России был заблокирован Роскомнадзором.

Материал дополняется