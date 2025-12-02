Журналистку Юлию Таратуту сняли с регистрации в Москве
Перовский суд Москвы удовлетворил иск о снятии проживающей за рубежом журналистки Юлии Таратуты (признана в России иностранным агентом) с регистрационного учета в Москве — женщина утратила право пользоваться жилым помещением, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Суд удовлетворил исковые требования Трапковой Анны Владимировны к Таратуте Юлии Леонидовне о признании прекратившей право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета», — говорится в сообщении.
В августе 2025 года тот же Перовский суд заочно арестовал Таратуту за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — два года лишения свободы.
В конце ноября Перовский суд признал Таратуту виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП России). Как сообщили в суде, она своевременно не предоставила необходимые по закону сведения в уполномоченный орган. Таратуте назначили штраф в размере 40 тыс. руб.
Таратута с декабря 2019 года работает на телеканале «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией).
До этого она сотрудничала с изданиями «Коммерсантъ», «Ведомости», Forbes Woman и Forbes Life. В 2017 году она стала главным редактором онлайн-журнала Wonderzine. В реестр иноагентов Минюст внес женщину в декабре 2022-го.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили