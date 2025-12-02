 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Журналистку Юлию Таратуту сняли с регистрации в Москве

Юлия Таратута
Юлия Таратута (Фото: jukia.taratuta / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Перовский суд Москвы удовлетворил иск о снятии проживающей за рубежом журналистки Юлии Таратуты (признана в России иностранным агентом) с регистрационного учета в Москве — женщина утратила право пользоваться жилым помещением, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил исковые требования Трапковой Анны Владимировны к Таратуте Юлии Леонидовне о признании прекратившей право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета», — говорится в сообщении.

Антона Долина заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах
Политика
Антон Долин (признан иноагентом)

В августе 2025 года тот же Перовский суд заочно арестовал Таратуту за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

В конце ноября Перовский суд признал Таратуту виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП России). Как сообщили в суде, она своевременно не предоставила необходимые по закону сведения в уполномоченный орган. Таратуте назначили штраф в размере 40 тыс. руб.

Таратута с декабря 2019 года работает на телеканале «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией).

До этого она сотрудничала с изданиями «Коммерсантъ», «Ведомости», Forbes Woman и Forbes Life. В 2017 году она стала главным редактором онлайн-журнала Wonderzine. В реестр иноагентов Минюст внес женщину в декабре 2022-го.

Денис Малышев
иноагент суд Москва Юлия Таратута
