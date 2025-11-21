Антона Долина заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах
Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика Антона Долина (признан иноагентом) по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе суда.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Долину А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сообщили в суде.
Уголовное дело о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса) в отношении Долина возбудили в конце сентября. Ему может грозить наказание до двух лет лишения свободы.
Долин проживет за границей с весны 2022 года. В октябре того же года Минюст России внес его в перечень иноагентов. В конце августа 2025-го президент Молдавии Майя Санду предоставила кинокритику и его семье гражданство страны.
После начала военной операции на Украине Долин покинул должность главного редактора журнала «Искусство кино», которую занимал с 2017 года.
