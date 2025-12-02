 Перейти к основному контенту
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

Набиуллина объяснила, как дешевые деньги приводят к росту цен

Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артем Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Получение дешевых денег большим количеством предприятий одновременно приведет не к росту производства, а конкуренции за ресурсы, в том числе за рабочую силу, а итогом этой «гонки» станет рост цен.

Об этом на макроэкономической сессии форума «Россия зовет!» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РБК вел трансляцию.

«Если такое дешевое финансирование получает сразу много предприятий, то при переходе к макроэкономической логике повседневная интуиция может дать осечку», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что дешевые финансы дают рост производительности только при наличии свободных физических ресурсов, в первую очередь рабочей силы. А если их нет, то появление дешевых денег у большого количества предприятий одновременно приведет к конкуренции за ресурсы и росту цен на них.

«За счет этих ресурсов будет переманивание, перераспределение физических ресурсов с одного предприятия на другое», — сказала Набиуллина.

Набиуллина предложила не сводить интересы бизнеса лишь к ключевой ставке
Экономика
Эльвира Набиуллина

Она привела в пример закупку станков. При одновременном спросе многих игроков на них результатом станет рост цен на станки, а не увеличение производства.

Набиуллина заявила, что нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки.

«Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — сказала она.

В конце октября глава ЦБ рассказала, что рост зарплат в России происходит быстрее роста производительности труда, «толкая инфляцию вверх». Это, по словам Набиуллиной, связано с конкуренцией предприятий за работников.

