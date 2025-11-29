ФСБ заявила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье
В Подмосковье задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на магистральном газопроводе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем РБК.
Согласно заявлению, гражданина России 1969 года рождения задержали с поличным в ночное время в Серпуховском районе Московской области, когда он пытался установить самодельное взрывное устройство.
«У задержанного изъято 4 самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором», — сообщили в ФСБ.
По данным спецслужбы, мужчину завербовали в прошлом году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. В Россию его направили «под легендой депортации», уточнили в ФСБ.
Там рассказали, что в ноябре задержанный по заданию куратора приобрел машину и электробур, после чего по полученным координатам изъял из тайника самодельные взрывные устройства. «По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ», — объяснили в ФСБ.
По информации ведомства, после выполнения задания мужчина должен был покинуть Россию и вернуться на Украину через третьи страны.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили