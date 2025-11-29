ФСБ заявила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье

В Подмосковье задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на магистральном газопроводе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем РБК.

Согласно заявлению, гражданина России 1969 года рождения задержали с поличным в ночное время в Серпуховском районе Московской области, когда он пытался установить самодельное взрывное устройство.

«У задержанного изъято 4 самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором», — сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчину завербовали в прошлом году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. В Россию его направили «под легендой депортации», уточнили в ФСБ.

Там рассказали, что в ноябре задержанный по заданию куратора приобрел машину и электробур, после чего по полученным координатам изъял из тайника самодельные взрывные устройства. «По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ», — объяснили в ФСБ.

По информации ведомства, после выполнения задания мужчина должен был покинуть Россию и вернуться на Украину через третьи страны.

Материал дополняется.