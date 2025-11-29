 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ФСБ заявила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье

В Подмосковье задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на магистральном газопроводе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем РБК.

Согласно заявлению, гражданина России 1969 года рождения задержали с поличным в ночное время в Серпуховском районе Московской области, когда он пытался установить самодельное взрывное устройство.

«У задержанного изъято 4 самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором», — сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчину завербовали в прошлом году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. В Россию его направили «под легендой депортации», уточнили в ФСБ.

Там рассказали, что в ноябре задержанный по заданию куратора приобрел машину и электробур, после чего по полученным координатам изъял из тайника самодельные взрывные устройства. «По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ», — объяснили в ФСБ.

По информации ведомства, после выполнения задания мужчина должен был покинуть Россию и вернуться на Украину через третьи страны.

Подростка обвинили в теракте за поджог на железной дороге в Подмосковье
Политика
Фото:СК России

Материал дополняется.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 10:13 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 10:13
Панарин вошел в число звезд дня в НХЛ после четырех набранных очков Спорт, 10:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:15
Метатренды в HR: что действительно изменит рынок труда в 2026 годуПодписка на РБК, 10:13
В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу Общество, 10:12
Овечкин вышел на 22-е место по числу матчей в НХЛ Спорт, 10:07
«Единая Россия» начала социологические замеры для «пятерки» на выборах Политика, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Юань ниже ₽11: какие активы принесут доходность в китайской валютеПодписка на РБК, 10:00
ФСБ заявила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье Политика, 09:59
В шаге от инфаркта: почему стоит бояться бессонницы — Harvard HealthПодписка на РБК, 09:57
Японская авиакомпания отменила сотню рейсов из-за сбоя с ПО Airbus A320 Общество, 09:52
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Vanke на грани дефолта: почему китайская недвижимость все еще в кризисеПодписка на РБК, 09:30
Налог на вклады в 2025 году: с какой суммы, сколько и когда уплатить Инвестиции, 09:30