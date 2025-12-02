 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В 10:00 мск стартовали продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. В этом году их можно приобрести только на сайте театра, в кассах билетов не будет. Такое сообщение появилось на официальном сайте Большого.

Для покупки билета необходимо будет указать имя, фамилию, отчество и номер удостоверяющего личность документа. При входе необходимо предъявить оригинал последнего.

Такой документ необходим для покупки билета в театр начиная с марта 2025 года.

Цена комплекта билетов на балет «Щелкунчик» на торгах выросла до ₽1,2 млн
Общество
Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Раньше билеты на этот балет вызывали ажиотаж — около касс выстраивались очереди из желающих попасть в театр. В 2015 году ввели специальные браслеты с номером очереди. В 2023-м уже за браслетами очередь составила 400 человек, произошла давка. После этого театр для борьбы со спекулянтами и очередями объявил о переходе к электронным продажам.

Еще один способ приобрести билет — принять участие в аукционе. Для этого нужно зарегистрироваться и выбрать дату и время спектакля. Заявки принимаются до 22:00 за день до подачи цен.

Кроме того, в 2025 году трансляция балета проводилась во многих кинотеатрах.

Анастасия Стручева
Большой театр Щелкунчик Билеты
