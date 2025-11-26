Большой театр назвал дату начала продажи билетов на «Щелкунчик»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря в 10.00 мск, сообщили в пресс-службе театра.

Купить их можно по определенному графику только на сайте театра, в кассах билеты продаваться не будут.

«В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. При проходе на спектакль посетитель одновременно с билетом обязан предъявить контролеру документ (оригинал), удостоверяющий его личность», — говорится в сообщении.

Кроме того, часть билетов на декабрьские спектакли будет доступна к приобретению на аукционе, прием заявок на него уже начался.

