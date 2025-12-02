Названа цена самого дорогого билета на «Щелкунчик» в этом году
Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре составила 50 тыс. руб. за место в амфитеатре на 17 декабря в 19:00 мск, передает «РИА Новости».
Стоимость самого недорогого билета — 5 тыс. руб., за место на третьем ряду на балконе четвертого яруса.
Всего в Большом театре в декабре будет 18 показов «Щелкунчика», еще 15 — в январе. Последний праздничный показ состоится 12 января в 19:00 мск.
Большой театр открыл продажу билетов на «Щелкунчика» сегодня, 2 декабря. Купить их можно по определенному графику только на сайте театра, в кассах билеты не продаются. Для этого необходимо создать учетную запись; понадобится также документ, удостоверяющий личность.
Часть билетов на декабрьские спектакли доступна на аукционе, который проводится при участии «Сбера», партнера театра. В прошлом году цена на комплект из четырех билетов на балет достигла на аукционе 1,2 млн руб.
Балет «Щелкунчик» Петра Чайковского, впервые вышедший в Мариинском театре 6 декабря 1892 года, традиционно показывают в Большом в предновогоднее и праздничное время. Его также демонстрируют онлайн и в кинотеатрах крупных городов, как правило, 31 декабря.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили