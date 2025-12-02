 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Названа цена самого дорогого билета на «Щелкунчик» в этом году

Цена билета на первый показ «Щелкунчика» 17 декабря составила 50 тысяч рублей
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре составила 50 тыс. руб. за место в амфитеатре на 17 декабря в 19:00 мск, передает «РИА Новости».

Стоимость самого недорогого билета — 5 тыс. руб., за место на третьем ряду на балконе четвертого яруса.

Всего в Большом театре в декабре будет 18 показов «Щелкунчика», еще 15 — в январе. Последний праздничный показ состоится 12 января в 19:00 мск.

Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик»
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Большой театр открыл продажу билетов на «Щелкунчика» сегодня, 2 декабря. Купить их можно по определенному графику только на сайте театра, в кассах билеты не продаются. Для этого необходимо создать учетную запись; понадобится также документ, удостоверяющий личность.

Часть билетов на декабрьские спектакли доступна на аукционе, который проводится при участии «Сбера», партнера театра. В прошлом году цена на комплект из четырех билетов на балет достигла на аукционе 1,2 млн руб.

Балет «Щелкунчик» Петра Чайковского, впервые вышедший в Мариинском театре 6 декабря 1892 года, традиционно показывают в Большом в предновогоднее и праздничное время. Его также демонстрируют онлайн и в кинотеатрах крупных городов, как правило, 31 декабря.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Новый Год Большой театр Щелкунчик балет
